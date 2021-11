Evo kako Srbija može do drugog šešira za Svjetsko prvenstvo: Postoji teorijska šansa, ali nam je potrebno pravo čudo!

Skoro sigurno će Srbija biti u trećem šeširu za Mundijal, a postoji i mala šansa da budemo u drugom. Evo šta je potrebno da bi se to desilo.

Izvor: Profimedia/MN Press

Fudbalska reprezentacija Srbije je deveta koja je prošla kroz cilj zvani Svjetsko prvenstvo. Naredne godine u Kataru gledaćemo ukupno 32 reprezentacije, a do sada je poznato ukupno 13 učesnika.

Dakle, tek nešto više od trećine, načekaćemo se još nekoliko mjeseci prije nego što budemo znali sve učesnike, ali dobra vijest je da spokojno možemo da čekamo žrijeb. Gledaćemo ga tek 1. aprila, a do tada ćemo najviše razmišljati o čuvenim "šeširima" i potencijalnim protivnicima u grupnoj fazi.

Kako se određuju šeširi?

FIFA će šešire odrediti na osnovu svoje rang-liste, kao što je bio slučaj u Rusiji, a ne prema geografskim grupacijama kao što je to bilo nekih prethodnih godina kada nam je to zadavalo glavobolje.

Kada žrijeb u Dohi bude održan, u tom trenutku ćemo znati 30 od 32 učesnika, pošto će interkontinentalni plej-of susreti između učesnika iz Severne i Centralne Amerike, Južne Amerike, Azije i Okeanine biti odigrani u junu, a pretpostavlja se da će oni iz tog razloga automatski biti svrstani u četvrti šešir.

Srbija je na poslednjoj FIFA listi bila 25. na svijetu, ali je sada čeka pomak pošto je pobijedila Katar i Portugal. Kako javljaju portali koji "lajv" menjaju rezultate na FIFA listi - ta pobjeda će nam donijeti skok od dva mjesta. Odnosno, od idućeg mjeseca bićemo 23. reprezentacija svijeta.

Ako to održimo do marta 2022. godine, pošto se gleda ta FIFA lista, čak i da se sve reprezentacije bolje rangirane od nas plasiraju na Mundijal - bićemo makar u trećem šeširu.

To je pomak u odnosu na Rusiju kada smo bili u četvrtom šeširu, ali može li još bolje od toga? Može li Srbija do drugog šešira?

Za sada možemo da govorimo samo hipotetički pošto je premali broj reprezentacija ostvario plasman na Mundijal, ali dobra vijest je da u teoriji postoji šansa da se nađemo i u drugom šeširu po kvalitetu.

Izvor: football-ranking.com/Screenshot

Ako uzmemo u obzir da smo od decembra 23. na svijetu, postoji dakle ukupno 11 reprezentacija boljih od nas koje su do sada se plasirale na Mundijal. Pored domaćina Katara, to su još i Belgija, Brazil, Francuska, Engleska, Argentina, Španija, Danska, Holandija, Njemačka, Švajcarska i Hrvatska.

Od reprezentacija koje su bolje plasirane od Srbije, a koje (još) nisu obezbijedile plasman na Mundijal preostaju: Portugal, Italija, SAD, Meksiko, Kolumbija, Urugvaj, Švedska, Vels, Senegal, Iran i Peru.

Da bi Srbija nekim čudom završila u drugom šeširu za Svjetsko prvenstvo, prva opcija je da se čak osam selekcija sa prethodnog spiska ne plasira na Mundijal. Odnosno, da maksimalno tri preostale reprezentacije obezbijede "vizu" za Katar 2022. godine.

S obzirom na to da se radi o jakim reprezentacijama, od kojih su mnogi (SAD, Iran, Meksiko, Kolumbija...) nadomak plasmana na Mundijal, moramo da gledamo i druge opcije.

To znači da moramo još drastično da popravimo svoj plasman na FIFA rang listi do marta kako bismo neke od potencijalno kvalifikovanih reprezentacija preskočili, a to će biti teško jer neće biti zvaničnih utakmica za "orlove". Čak i prijateljske znaju da pokvare rezultate...

Tu moramo da se uzdamo da će naši "rivali za šešire" koji će igrati zvanične utakmice praviti greške, a vrijedi napomenuti da u konačan zbir neće ulaziti utakmice odigrane u evropskom baražu.

Sve u svemu pitanje drugog šešira je stvar teorije, ali dobra vijest je da smo skoro sigurni u trećem.

To znači da ćemo, bar na papiru, dobiti dvije reprezentacije jače od nas i jednu slabiju, a već smo u Piksijevoj eri pokazali da možemo da se nosimo i sa najboljima. Osjetio je to na svojoj koži i Portugal, pa trenutno nema pretjeranog straha, ma koga dobili za rivale u Kataru.