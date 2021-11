Hadžibegić o debaklu "zmajeva" i Petevu: Sa Barbarezom bi bilo još katastrofalnije!

Proslavljeni fudbaler i bivši selektor BIH i Crne Gore prokomentarisao najlošiji kvalifikacioni ciklus "zmajeva".

Izvor: Anadolija/ Adel Omeragić

Reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom od Ukrajine završila je još jedne kvalifikacije, nakon kojih će Svjetsko prvenstvo 2014. U Brazilu ostati i dalje jedino veliko takmičenje na kojima su igrali "zmajevi".

Ujedno, ovo su kvalifikacije u kojima je BIH osvojila najmanje bodova ikad – samo sedam.

Mnogo prašine podigle su fotografije i snimci na kojima se nalazi Miralem Pjanić, a čitavu situaciju u razgovoru za N1 prokomentarisao je i proslavljeni reprezentativac Jugoslavije I bivši selector BIH I Crne Gore, Faruk Hadžibegić .

"Sama konstatacija da su najlošije kvalifikacije, mislim da bi bio dovoljan znak ovima koji vode fudbal da treba nešto mijenjati. Neko mora uzeti odgovornost i da vidimo šta i kako dalje. S druge strane, kao patriota i čovjek koji se bavi fudbalom čovjek koji je bio selektor, čovjek koji je stvarao ovaj savez, niti jedna druga riječ ne postoji osim – čemer i tuga. Sebi smo dozvolili toliko da budemo u nekoj silaznoj putanju koju ne znam kako ćemo zaustaviti. Tužan sam", rekao je Hadžibegić.

Javnost u Bosni i Hercegovini je podjeljena kada je u pitanju selektor Ivajlo Petev i njegov dalji angažman u reprezentaciji.

"Trenerski posao je takav i mislim da je Petev prihvatio uslove igre. Kada imaš rezultat možeš ostati, kada nemaš, ne možeš. Njega ne treba optuživati u potpunosti, došao je u jednu nezavidnu i tešku poziciju. Gdje je on krivac, on je kriv za situaciju oko Pjanića. Kada nema selektor discipline koja se tiče samih igrača i samog funkcionisanja. Polemika da igrači izlaze u kafane, gdje sve budu, to je isključiva odgovornost selektora. On ima i odgovornost u rezultatima, a on nije niti jednog momenta bio u uslovima da bi mogao biti 100 posto odgovoran. Vi znate da se dovela jedna situacija gdje smo mi napravili pobjednika i pobjeđenog. Kada smo birali između njega i Barbareza, većina građana, kao i ja bili smo za domaću soluciju. Od onog momenta kada smo izabrali Peteva, mislim da smo svi bili uz reprezentaciju i Peteva. Odgovornost, koju neko mora uzeti za historijski neuspjeh. Mora se podjeliti i moraju se napraviti pravi rezovi. Čak ni predsjednik Zeljković ne želi biti predsjednik sa najgorim rezultatima, a ima uslove za napraviti mnogo bolje”, rekao je Hadžibegić za N1.



Kada je biran selektor BIH nakon odlaska Dušana Bajevića bilo je mnogo polemike da li kormilo “zmajeva” treba da preuzme Ivajlo Petev ili Sergej Barbarez, a zanimljivo mišljenje iznio je Hadžibegić.

"Sa ovim selektorom nismo napravili ništa i sreća da nismo odabrali Barbareza jer bi to bilo još katastrofalnije i još gore prihvaćeno".

Izvor: FSBiH

Hadžibegić se osvrnuo i na pitanje da li smatra da bi kvalifikacije bile jednako loše i da je Barbarez bio na klupi tima.

"Pogledajte samo šta se radi u drugim savezima i klubovima. Nije samo sastaviti najbolje igrače i da imate garanciju za uspjeh. Mora se napraviti radna atmosfera, povjerenja i jedinstva. Mi to nismo napravili i s te strane Petev nije odgovoran. On je kao profesionalac želio da radi, razumijem to i svaka mu čast. Ipak, mi nismo napravili ambijent za tu utakmicu i zato sve kritike koje su došle su opravdane, a najviše me revolitiraju izjave igrača. Oni se izvinjavaju zbog nonšalancije i neprofesionalnog odnosa. Oni se izvinjavaju što su išli vidjeti tetke, nane, išli su na ručak u kafanu i kažem da je to odgovornost Peteva. Selektor je kapetan broda koji mora diktirati da se svi ponašaju kako treba. On je izabrao našu selekciju od igrača koji rade u inostranstvu. Žive jednu sportsku amosferu i kada dođu u BiH imaju takav godišnji odmor da je to nevjerovatno. Umjesto da se napravi zahtjev da rade svi što u svojim klubovima bilo bi bolje. Nemamo igrača iz naše lige, znači naši igrači i treneri su nula. Nismo sve analizirali da bi došli do rezultata", zaključio je Hadžibegić.