Deki može da bude bolji trener nego što je bio igrač! Ninković za MONDO: Stanković je najbolji kapiten kog sam imao!

Nekadašnji igrač Zvezde Miloš Ninković je uvjeren u uspjeh Dejana Stankovića i Crvene zvezde. U intervjuu za MONDO govorio je i o tome kako sad vidi voljeni klub, ali i kako se snašao u dalekoj Australiji.

Prati se pomno u Australiji igra srpske reprezentacije i direktan plasman na Svjetsko prvenstvo, ali ne samo to.

Miloš Ninković u Sidneju gleda i utakmice voljenog kluba - Crvene zvezde. Proveo je godinu dana na "Marakani" i u sezoni 2013/14 osvojio titulu.

Trudi se i sada da gleda crveno-bijele i da navija. Kako u domaćem šampionatu, tako i u Evropi. U intervjuu za MONDO je prvo pričao o Piskijevoj Srbiji, a potom i o nekadašnjem klubu.

"Pratim Zvezdu koliko mogu zbog vremenske razlike. Sada je razlika 10 sati, pa počinju oko 6 ujutru što mi nije problem da gledam. Prave nevjerovatne rezultate poslednjih godina. Izgubili su prvi meč poslije toliko dugo vremena", počinje priču Ninković za MONDO.

DEL PJERO IDOL Otkrio je Miloš i jednu zanimljivost. Idol mu je legendarni Alesandro Del Pjero koji je dvije sezone proveo baš u Sidneju. "Moram da priznam da sam i ja tada prvi put čuo za Sidnej. Del Pjero mi je bio idol. Da sam znao da je ovakva liga i život, ranije bih došao", kaže Ninković

Čeka Zvezdu borba za proljeće u Ligi Evrope i meč sa Ludogorecom, a Miloš ima zanimljiv način razmišljanja kada su evropska takmičenja u pitanju.

"Mnogo puta sam to govorio, ali mi je draže da ih gledam u Ligi Evrope nego u Ligi šampiona. Tamo se braniš svih 90 minuta protiv timova kao što su PSŽ, Mančester siti i slično. U Ligi Evrope mogu sa svima da se nadigravaju, volim više to. Bilo bi lijepo da dočekaju proljeće u Evropi. Znam da se navijači neće složiti i da više vole Ligu šampiona i razumijem to, ali naglašavam da je ovo samo moje mišljenje."

Sa Dejanom Stankovićem je imao priliku da igra u nacionalnom timu, sada je on na klupi srpske ekipe.

"Igrao sam sa njim i znam kakav je lider bio na terenu. Najbolji kapiten kog sam imao definitivno. Može da ima veću trenersku karijeru nego igračku, smatram da to može. U velikom klubu je, pritisak je stalno tu, a on je trenerski početnik i postepeno se razvija. Znam koliko je to teško u Srbiji gdje jedan meč dobiješ i onda si najbolji, pa izgubiš i onda si najgori. Uči, ispravlja greške i to se vidi. Veliki treneri griješe, pa i Pep Gvardiola pogriješi u finalu Lige šampiona."

DEL PJERO IDOL Otkrio je Miloš i jednu zanimljivost. Idol mu je legendarni Alesandro Del Pjero koji je dvije sezone proveo baš u Sidneju. "Moram da priznam da sam i ja tada prvi put čuo za Sidnej. Del Pjero mi je bio idol. Da sam znao da je ovakva liga i život, ranije bih došao", kaže Ninković

Nastavlja u istom dahu da hvali Stankovića, nekadašnjeg igrača Zvezde, Lacija i Intera. Njegove riječi dodatno dobijaju na značaju kada se doda da je Dejan sa milanskim timom osvojio pet titula u Seriji A, kao i Ligu šampiona, sa rimskom ekipom je osvojio italijansku ligu, kao i Kup pobednika kupova i još mnoštvo trofeja.

"Kao igrač zavisiš od povreda i nekih drugih faktora, kada si trener to je drugačije, što si stariji to si bolji, iskusniji. Biće bolji iz godine u godinu. Kada dođe vrijeme za naredni korak vidim ga u nekoj od Liga petice, vjerovatno u Italiji. Ponavljam, može da napravi veliku karijeru i kao trener."

Posle razgovora o Zvezdi je došao red na Sidnej klub u kom je već šest godina.

"Super mi je u Australiji, da nije tako, ne bih ostao toliko dugo. Porodica je srećna, ja sam prezadovoljan. Imam još ovu i sljedeću sezonu u ugovoru, pa ću da vidim dokle ću moći. Osjećam se odlično, plan mi je da odigram te dvije godine."

Zna šta želi, ali ističe da ne planira da igra po svaku cijenu.

"Čim budem vidio da na terenu ne mogu da uradim nešto što budem htio, biće to znak za penziju. Ugovor mi nije mjerilo, možda za tri mjeseca vidim da ne mogu. Neću da kažem da smetam, već ne želim da kvarim neku sliku koju sam stekao. Ljudi pamte kakav si bio posljednjih godina, ne pamte šta je bilo prije pet ili šest. Vidjećemo."

Nova sezona lige u Australiji počinje danas, 19. novembra.

"Biće jako interesantna liga. Do sada smo mi bili među glavnim favoritima, sada su tu Melburn Siti, Vestern junajted, još nekoliko klubova koji prijete. Ljudi uglavnom misle da je liga slaba, ali tu je sad došao i Danijel Staridž, ima dosta Španaca. Taktički možda nije na najboljem nivou, ali su svi spremni, mogu tri dana da trče, teško je igrati u takvoj ligi. Čeka nas interesantna sezona, uz to ima i dosta reprezentativaca koji se vraćaju da igraju ovdje."

Tu je i Aleksandar Prijović koji će igrati za Vestern junajted.

"Nismo se još uvijek upoznali, biće prilike. Drago mi je što ima više Srba ovdje, prošle godine sam bio samo ja, prve godine kada sam došao nas je bilo osam-devet. Nadam se da će nas biti još više", zaključio je Ninković za MONDO.