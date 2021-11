Ispustio 3:0 protiv Liverpula, a sad ga zove Mančester junajted!

Nije radio od otkaza u Barseloni kada je pričao da se zasitio fudbala.

Uprava Mančester junajted održala je danas početne razgovore sa španskim trenerom Ernesteom Valverdeom koji je jedan od mogućih kandidata za upražnjeno mjesto na "Old Trafordu".

Klub je u nedjelju otpustio trenera Olea Gunara Solšera i traži trenera koji će predvoditi ekipu do kraja sezone, a trenutno ih vodi dosadašnji pomoćnik u stručnom štabu Majkl Kerik koji je u utorak odnio i prvu pobjedu protiv Viljareala (2:0). Međutim, teško da će njemu povjeriti tim do graja godine...

Britanski mediji prenijeli su da je uprava kluba zainteresovana i za trenera Pari Sen Žermena Maurisija Poketina i da ne isključuje mogućnost da kontaktira Argentinca tokom sezone.

Poketino je, navodno, zainteresovan za posao na Old Trafordu. On je početkom nedelje rekao da je srećan u Parizu i da neće dozvoliti da ga interesovanje koje je iskazao Junajted ometa u poslu, ali postoje određeni problemi u ovom klubu sa kojim ima ugovor do ljeta 2023. godine.

Valverde je bez posla otkako je dobio otkaz u Barseloni, u januaru 2020. godine.

On je za dvije i po godine u Barseloni osvojio dve šampionske titule i Kup kralja, ali će se pamtiti po neuspjesima u Ligi šampiona gde je "ispuštao" 4:1 protiv Rome i 3:0 protiv Liverpula.

Trenirao je i Atletik Bilbao, Viljareal, Valensiju, Olimpijakos i Espanjol.

Mančester junajted je zainteresovan i za trenera Ajaksa Erika ten Haga, za koga su izvori naveli da je "100 odsto zainteresovan" za posao na Old Trafordu, dok se još spominjao i Zinedin Zidan.

