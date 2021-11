Samo njih trojica su bolji od Srbina: Kostićeve nevjerovatne brojke - ponovo je donio pobjedu Ajntrahtu!

Srpski fudbaler posljednjih sezona igra impresivno, što pokazuje i broj njegovih asistencija.

Izvor: Profimedia/Arne Dedert/dpa

Od početka sezone 2018/19 do danas, samo su četvorica fudbalera u pet najboljih liga napravili 40 ili više asistencija svojim saigračima. U tom odbranom društvu je i jedan Srbin - Filip Kostić koji je danas bio veoma važan čovjek za pobjedu Ajntrahta.

Njegov tim slavio je protiv Union Berlina pogotkom u 95. minutu susreta, a momak iz Kragujevca bio je asistent za N'Diku.Ddodavanje koje je donijelo pobjedu bilo je jubilarno 40. u posljednje tri sezone za srpskog fudbalera.

Prije njega su do ovakvog učinka stigla samo trojica fudbalera.

Ubjedljivi lider na rang listi je Tomas Miler koji ima čak 58 asistencija u tom periodu, ali to i nije toliko teško jer sarađuje sa Robertom Levandovskim koji je najbolji napadač današnjice. Slijedi Lionel Mesi sa 46 asistencija, a trećeplasirani je Džejdon Sančo koji ima jedno dodavanje više od Kostića.

Mogao bi uskoro Filip i da ga prestigne, pošto ekipa Mančester junajteda prolazi kroz turbulentan period, a mladi fudbaler koji je stigao iz Borusije Dortmund nema zacementirano mjesto u engleskoj ekipi.

Za to vrijeme, Filip Kostić je najbitniji igrač Ajntrahta iz Frankfurta. Iako je na početku sezone bilo velikih problema jer je on želio da ode, ratne sjekire su zakopane, pa je nastavio da dominira Bundesligom. Sasvim je jasno da će uskoro napustiti klub, ali pre nego što se to desi, treba reći da mu je forma impresivna.

U tekućoj sezoni Bundeslige postigao je tri gola i asistirao pet puta, na samo 12 odigranih mečeva.