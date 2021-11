Srbija na Portugal bez jednog od najboljih? Glavobolja za Piksija, ali selektor ima dva moguća rješenja!

Pitanje je u kakvom je stanju, ostaje nada da nije ništa ozbiljno...

Izvor: MN PRESS

Povreda u najgorem trenutku! Samo desetak dana pred odlučujući meč reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru probleme ima Filip Kostić.

Lijevi spoljni reprezentacije Srbije osetio je bol na treningu i kada javlja "Bild" neizvjestan je za meč Lige Evrope koji Ajntraht igra sa Olimpijakosom.

Utakmica Srbije sa Portugalom u Lisabonu je zakazana za 14. novembar, a ukoliko on ne bude mogao da bude na raspolaganju selektor Stojković će morati da bira između Filipa Mladenovića i Mihaila Ristića koji su do sada mijenjali Kostića po boku kada je to potrebno.

Portugal ima dva meča do kraja kvalifikacija, pošto se prije meča sa Srbijom sastaju sa Republikom Irskom. Za sada Srbija ima bod više od Portugala, ali i jedan odigran meč više.