Piksi zna šta želi: Ne zanima me baraž, hoću prvo mjesto i Mundijal!

Selektor reprezentacije Srbije vrlo zadovoljan pobjedom ekipe protiv Azerbejdžana.

Fudbalska reprezentacija Srbije ostvarila je i drugu važnu pobjedu u oktobarskom ciklusu, savladavši Azerbejdžan 3:1.

Time su "orlovi" došli na pobjedu od plasmana na Svjetsko prvenstvo, ali će im za to biti potrebno da savladaju Portugal u Lisabonu 14. novembra.

Na samom početku, tema razgovora morao je da bude junak pobjede Dušan Vlahović. Selektor je sa osmijehom na licu govorio o dvostrukom strijelcu.

"Dušan je bio fantastičan, kao svi igrači. Borbenost, htjenje, i njegovi golovi su nagrada za tu partiju. On je igrač u usponu i on plijeni nevjerovatnom željom da se dokazuje i to je veoma pozitivno i to njegovo ponašanje može samo da me raduje."

Stojković napominje da je zadovoljan onime što njegovi igrači na terenu pružaju.

"Od početka kvalifikacija, primijetili ste da smo tim koji želi da igra napadački fudbal, koji želi da igra lepršav fudbal, nešto što ljudi vole da vide i samim tim da budemo tim koji stvara šanse i igra za gol više", objašnjava selektor i nastavlja:

"Sa svim onim što igrači pokazuju, možemo da budemo potpuno zadovoljni. Odnos prema dresu reprezentacije, prije svega, prema poštovanju svih taktičkih zamisli, ali mislim da naši igrači uživaju da igraju fudbal i to me posebno raduje. Volim da ih vidim kad su srećni. Utakmica uvijek može da donese iznenađenje i grešku, ali to je sastavni dio fudbala i to ne mijenja naš odnos prema igri."

Stojković je i za članove italijanskih medija imao šta da poruči o Vlahoviću.

"Znate da je Vlahović supertalentovan i njegove partije u Seriji A i u nacionalnom timu su izvanredne. Potpuno sam oduševljen da ga gledam na terenu. Ako se sećate sa početka kvalifikacija, protiv Irske je bio starter. Ne igra jer je lijep, već jer ima kvalitet kao "devetka". Srećan sam zbog njega i zadovoljan sam, ne samo golovima, već i njegovim ponašanjem na terenu. On je fajter, ne odustaje i on je igrač koji je 100% fokusiran na svoj posao. Želim mu da tako nastavi i velika budućnost je pred njim."

Na kraju, selektor Stojković je objasnio da pre početka kvalifikacija nije razmišljao hoće li posljednji meč protiv Portugala odlučivati o plasmanu na Mundijal. Kako kaže, samo ga zanima prvo mjesto na tabeli.

"Nisam se bavio kalkulacijama, bio sam fokusiran na tim, kako da ga pripremim. Bio sam ubijeđen da ćemo igrati do kraja. Ne mislite valjda da sam mislio da ćemo biti treći ili četvrti u grupi? Na kraju, to što sam pričao se i dešava. Ta posljednja utakmica odlučuje ko ide direktno na Svjetsko prvenstvo, a mene interesuje prvo mesto. Kad su mi rekli da smo obezbijedili baraž, ja sam rekao da me baraž ne zanima. Zanima me prvo mjesto. Mislim da je javnost zadovoljna prezentacijom naše igre i akcija koje Srbija pravi. To je ono najljepše u fudbalu. I neke stvari radimo lako - da stvaramo šanse. To je najteže u fudbalu", zaključio je Dragan Stojkoivć Piksi.