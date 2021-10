Poslije Rajkovićevog kiksa u svlačionici bila potpuna tišina: Piksi je prišao golmanu pred svima, evo šta mu je rekao!

Selektor otkrio detalj iz svlačionice poslije greške čuvara mreže "orlova".

Golman Srbije Predrag Rajković napravio je ogroman kiks kada je poklonio Azerbejdžanu gol na "Marakani" za izjednačujućih 1:1.

Ipak, Dušan Vlahović i Dušan Tadić ispravili su stvar u nastavku i postavili konačnih 3:1 za mir i za zakazanu utakmicu odluke u Portugalu 14. novembra.

Poslije utakmice, selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi rekao je šta je rekao Rajkoviću poslije kiksa.

"Iskreno, zagrlio sam ga i rekao mu da to nema nikakve veze, idemo dalje i pobijedićemo utakmicu. To je podrška koja je potrebna igraču. Znamo da je to greška, ali ne možemo da je izbrišemo, znamo da imamo dovoljno vremena da možemo da je ispravimo. I u svlačionici je vladala potpuna tišina. Bili smo fokusirani na ono što predstoji u nastavku meča, tako da, bilo je baš onako za primjer. Nema mjesta panici, niti sam ja neko ko unosi paniku. Ja sam kontra toga, donosim mirnoću i ono što je potrebno igračima", rekao je Stojković.

Srbija je pobijedila i zakazala meč odluke, u kojem će igrati za pobjedu i direktan plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru.