Kristijano Ronaldo pobjesnio i hitno se oglasio: Izmišlja i laže o meni, vidjećete zašto to radi!

Portugalac žestoko odgovorio uredniku Frans fudbala, koji dodjeljuje nagradu Zlatna lopta!

Izvor: Profimedia

Kristijano Ronaldo je veoma ljut.

Petostruki osvajač Zlatne lopte je u večeri velike svečanosti u Parizu, dodjele uglednog priznanja Frans fudbala, žestoko kritikovao glavnog urednika tog magazina Paskala Ferea. Sve se dogodilo nakon što je Francuz u jednom intervjuu otkrio da mu se Kristijano povjerio da mu je najveća želja u karijeri da prestigne Lea Mesija u broju osvojenih Zlatnih lopti, kojih ima pet, dok Argentinac ima šest.

Dok su zvanice defilovale crvenim tepihom u Parizu, Kristijano je napisao ljutitu objavu na Instagramu!

"Današnji ishod objasniće zašto je Paskal Fere iznio te tvrdnje prošle nedjelje, kada je rekao da sam mu otkrio da mi je jedina ambicija da završim karijeru sa više Zlatnih lopti nego što ih ima Lionel Mesi", počeo je Kristijano i "između redova" nagovijestio da on neće dobiti priznanje.

"Paskal Fere je lagao, koristio je moje ime da sebe promoviše i da promoviše publikaciju za koju radi. Neprihvatljivo je da osoba koja je zadužena za dodjeljivanje tako prestižne nagrade laže na taj način, uz apsolutno nepoštovanje nekoga ko je uvijek poštovao Frans fudbal i Zlatnu loptu. I danas je lagao opet, kada je objašnjavao moje odsustvo sa svečanosti navodnim karantinom, koji ne postoji".

"Uvijek sam želio da čestitam onima koji pobijede, a sportski duh i fer-plej vodili su moju karijeru od početka. To radim jer nikad nisam ni protiv koga. Uvijek pobijeđujem za sebe i za klubove koje predstavljam. Pobijeđujem za sebe i za one koji me vole. Ne pobijeđujem ni protiv koga", razjasnio je Kristijano.

"Najveća ambicija moje karijere je da osvojim nacionalne i međunarodne titule za klubove koje predstavljam i za nacionalni tim svoje zemlje. Najveća ambicija moje karijere je da budem dobar primjer onima koji jesu ili žele da postanu profesionalni fudbaleri. Najveća ambicija moje karijere je da svoje ime ostavim upisano zlatnim slovima u istoriji svjetskog fudbala".

"Završiću time što ću reći da sam već fokusiran na sljedeći meč Mančester junajteda i na sve što mogu da ostvarim ove sezone zajedno sa svojim saigračima i navijačima. Sve ostalo? Ostalo je samo ostalo..."