Vraća li se "romantika" na Čaire? Pred novom upravom BSK-a mnogo problema - cilj je Prva liga Republike Srpske!

"Romantičari" su predugo na margini fudbalskih dešavanja, ali bi stvari uskoro mogle da se promijene.

Već dugo na Čairama nema "romantike", već dugo BSK ne sija potrebnim sjajem...

Banjalučki fudbalski klub, koji će sljedeće godine obilježiti devedeset godina postojanja, predugo je u zapećku. Klub koji se kroz istoriju takmičio i u Drugoj ligi bivše Jugoslavije na margini je fudbalskih dešavanja ne samo u gradu, već i u Republici Srpskoj...

Kroz određeni period, međutim, "romantičari" sa Čaira mogli bi budu više nego važan faktor kada je u pitanju fudbal Republike Srpske!

Klub koji se trenutno takmiči u Drugoj ligi Republike Srpske (grupa Zapad) dobio je, prije nekoliko mjeseci, novo rukovodstvo.

Umjesto dugogodišnjeg predsjednika Novaka Damjanovića, koji je u klubu proveo 18 godina od čega deset na mjestu predjednika, za novog prvog čovjeka imenovan je Aleksandar Vrhovac, nekadašni fudbaler Borca i Kozare koji je internacionalno iskustvo gradio igrajući u Mađarskoj, Rusiji, Austriji... dok će direktorsku funkciju obavljati Igor Vrhovac, sa kojim Aleksandar, takođe, vodi brigu i o razvoju Fudbalskog kluba Spartak 2013.

Pomenuti dvojac uhvatio se u koštac sa brojim problemima, a u razgovoru za MONDO otkrivaju da su kontakti sa dosadašnjim rukovodstvom BSK-a oko angažmana u klubu postojali i ranije.

"Predsjednik Novak Damjanović nas je prošle godine zvao da se uključimo u rad kluba. Tada nije bilo interesa za to, međutim ove godine je čovjek jednostavno rekao da više neće moći, iz zdravstvenih i drugih ličnih razloga, ni fizički ni psihički, da vodi klub. Bio je u bolnici i opet je nama ponudio da preuzmemo BSK u cjelosti, ranije je bilo samo da dođemo, da budemo tu... Najiskrenije, gospodin Damjanović se otvorio maksimalno, rekao 'Ja to više ne mogu, ako vi ne dođete, BSK-a neće biti!' Izašao je iz bolnice, nije bilo igrača u klubu, nije bilo trenera, nije bilo ničega", rekao je, na početku razgovora za naš portal, novi predsjednik Banjalučana Aleksandar Vrhovac.

Najveći kočničar razvoja i napretka "romantičara" svakako su dugovanja, koja, prema riječima direktora Igora Vrhovca, nisu mala.

"Radimo na tome da utvrdimo kompletno činjenično stanje. Dugovanja su se godinama skupljala i to je sad došlo na vidjelo. Duguje se prema Vodovodu, Elektroprivredi, određenim prevoznicima... Mnogo je dugovanja koja koče klub da bi mogao normalno da funkcioniše. Biće obavljeni pregovori sa svim povjeriocima, ljudima kojima se duguje, pa ćemo da vidimo šta možemo da napravimo. Da li kroz neke reprograme, vidjećemo, da to ne koči klub u razvoju. Idemo prema svim institucijama sa određenim upitima da vidimo da li još neke postoje dugovanja, čekamo rješenja iz suda i Poreske uprave, da li ima još nekih potraživanja za koja se ne zna. Mimo svega toga, klubu su potrebna redovna, ali i visoka sredstva da bi iznio drugoligaški rang. Obaveze koje dolaze iz sedmice u sedmicu nisu male, a sa tim nekim stvarima teško da iko može da pomogne ako si u problemu", ističe Igor Vrhovac.

Za sada su Aleksandar i Igor Vrhovac, uz trenere, jedini koji drže BSK-u "glavu iznad vode".

"Tek na sljedećoj sjednici Skupštine će biti precizirani svi rukovodeći organi, dok zvanično postanem predsjednik kluba, odnosno dok stigne sudsko rješenje u kojem će biti utvrđena promjena ovlaštenog lica. Tada će biti sazvana nova Skupština, na kojoj će se donijeti odluka o organima upravljanja. Trenutno smo tu samo Igor i ja kao ljudi koji jedini vode brigu o klubu, te naši treneri koji su preuzeli prvi tim i brigu o sportskom sektoru", nastavlja Aleksandar.

Kad je BSK-u, u takmičarskom smislu, bilo najteže, u pomoć je priskočio Spartak 2013, klub koji, kako smo rekli, takođe egzistira pod vođstvom tandema Vrhovac.

"Kad se dogovorilo sa prethodnim predsjednikom da ćemo ući u sve te organe, BSK je na raspolaganju imao samo četiri igrača, pa smo iz Spartaka prebacili 12 igrača, te doveli još tri četiri igrača i da nije bilo toga, BSK uopšte ne bi mogao da se takmiči. Skupština je održana u srijedu, a samo tri dana kasnije počelo je prvenstvo. Fudbalski savez Republike Srpske nam je izašao u susret da odgodimo prva dva kola kako bismo konsolidovali ekipu. Prebacili smo te igrače iz Spartaka, angažovali još par koji su bili slobodni i željni da dođu da igraju za nas. Nekako smo klub stabilizovali da postoji, da se takmiči i da ima mlade momke koji su iz kola u kolo napredovali. Mjesto na tabeli ne znači ništa kad igraju momci od 17, 18, 19 ili 20 godina. Stabilizacija ekipe nam je bio prvi cilj i da ovu sezonu privedemo kraju", ističe Igor, napominjući da će BSK uskoro ući u proces promjene Statuta koji je obavezan do kraja ove godine, shodno novom Zakonu o sportu.

Ukoliko niste pažljivo čitali početak teksta, ponovimo da će BSK sljedeće godine proslaviti rijedak jubilej – 90 godina postojanja. Želja je, da u godini slavlja, klub napravi rezultatski iskorak, ali za to je potrebno da se poklope brojne stvari.

"Sportski smo ljudi i nama je interes samo napredak na terenu. Već vidimo BSK u Prvoj ligi! Kad će to biti, vidjećemo. Da li će to biti sljedeće godine, za dvije ili tri... Treba da se steknu određeni uslovi koje ćemo kroz narednih šest mjeseci pokušati da rješavamo uz pomoć drugih. Vidjećemo od koga sve možemo da je tražimo jer, realno, teško ćemo sami moći da izađemo iz trenutne situacije. Imamo obećanja od strane predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske i Fudbalskog saveza BiH Vice Zeljkovića, imamo podršku Grada Banjaluka i institucija. Znamo da će, prije svega, FS RS učiniti dosta toga da nam pomogne, možda i Borac ustupanjem mlađih igrača, postoje još neke opcije oko sređivanja stadiona, terena, pomoćnog terena, svlačionica... To su sve ciljevi jer smatramo da prvo treba da podignemo infrastrukturu na viši nivo da bismo rezultatski napredovali. Kad se sredi infrastruktura, što je osnov svega, onda možemo da rješavamo ostalo. Igrao sam dugo vani, svako ko je htio da digne klub, prvo je sredio glavni pa pomoćni teren, pa svlačionice, trenerski kadar, pa tek onda mislio o plasmanu u viši rang takmičenja. Smatramo da je to tako, da je to jedini ispravan put. Trenerima sam već rekao, imaćemo cilj sljedećeg ljeta plasman u viši rang. Da li ćemo u tome uspjeti, zavisi od narednih pola godine, kako će se situacija odvijati. Devedeset godina kluba je velika stvar, malo koji klub može da se pohvali time. Pokušaćemo da se spremimo da u toj jubilarnoj godini uđemo sa dobrom ekipom i da pokušamo da budemo u borbi za plasman u Prvu ligu Republike Srpske. BSK tu svakako pripada, tu nema priče, i po istoriji, po igračima koji su igrali tu, po mogućnostima u gradu", jasan je Aleksandar.

"Otkako smo preuzeli klub, sve ide u tom smjeru. Svi naši pregovori oko BSK-a idu u tom smjeru da probamo da nađemo modul za stabilizaciju i stvaranje uslova za razvoj. Ka tome idemo, uz, naravno, u rezultatskom smislu, opstanak u Drugoj ligi Republike Srpske", dodaje Igor.

U razgovoru za MONDO, novi direktor kluba Igor Vrhovac ističe da je brojnost igrača u klubu sa 120 za samo par mjeseci porasla na 150, ali i da paralelno traju pregovori o saradnji sa banjalučkom golmanskom akademijom "Prva rukavica", u kojoj trenira oko 60-70 čuvara mreže.

Novi predsjednik kluba napominje da je, u ovom trenutku, potrebna pomoć svih dobronamjernih ljudi, koji žele BSK da postave na mjesto na kojem treba da bude.

"Nismo zatvorena grupa ljudi. Potrebni su nam prijatelji, bivši fudbaleri BSK-a, dijaspora, domaći igrači... Voljeli bismo da se jave svi koji vole BSK i koji mogu na bilo koji način da pomognu da to urade. Moramo da vratimo BSK-ove ljude u klub, svakoga ko je vezan za taj klub. Ima ljudi koji su igrali ovdje i koji bi možda htjeli da pomognu. Svakako smo otvoreni za saradnju sa svima koji žele da dignu taj klub. Očekujemo da se javi mnogo BSK-ovaca i ljudi koji vole fudbal u Banjaluci. Nismo 'zgrabili' BSK i rekli: 'Ne damo ga nikome!' Daćemo sve od sebe da uradimo sve kako treba, da podignemo klub. Ako vidimo da nemamo dobar odgovor, da nema sluha da se nešto napravi, daćemo klub u ruke onome ko to eventualno može bolje da uradi. Ne želimo slijepo da držimo klub, želimo da uradimo najbolje za njega."

Sportski cilj je, ističe Aleksandar, da najtalentovanija djeca iz oba kluba, i BSK-a i Spartaka 2013, igraju u kvalitetnom rangu.

"U ovom slučaju, govorimo o BSK-u kao klubu koji će ići, ako Bog da, u viši rang. Želimo da najkvalitetnija djeca iz dva kluba igraju za BSK, a da oni drugi imaju 'bekap' varijantu u vidu Spartaka i kad im se ukaže mogućnost, da pređu u BSK. To nam je cilj, da naša djeca imaju izlaz u jako seniorsko takmičenje."

Treba, svakako, napomenuti, da ove sezone juniorska ekipa BSK-a po prvi put nastupa u Omladinskoj ligi BiH, koja je pod okriljem FS RS.

"Spartak dvije sezone igra kadetsku i juniorsku Omladinsku ligu BiH, a od ove godine juniorsko takmičenje igra i BSK, tako da imamo dvije ekipe u Omladinskoj ligi BiH koja je pod okriljem FS RS. Spartak igra i pionirsku ligu Republike Srpske, dok BSK igra područne lige. 'Izgurali' smo Spartak kroz tu priču, sad ćemo i BSK, uz želju da omogućimo djeci da igraju kvalitetne lige", napominje Igor.

Ekipom je, kao trener, komandovao mladi trener Dejan Babić, koji za MONDO ističe da je iza BSK-a specifična polusezona.

"Kasno smo ušli u sezonu, promijenile su se i rukovodeće strukture u klubu, tako da je polusezona bila drugačija od ostalih, što se tiče same organizacije treninga i načina treniranja i same ekipe. Kasno smo počeli sa formiranjem igračkog kadra, zatekli smo mali broj igrača, skupili smo određene igrače u kratkom periodu, doveli igrače koji bi mogli da zadovolje nivo Druge lige, priključili jedan broj juniora i kadeta koji zadovoljavaju kvalitetom i krenuli u takmičarski ciklus bez trenažnog procesa. To je napravilo određeni problem u toku same polusezone. Generalno, najveći problem su neodrađene pripreme", navodi Babić.

Njegova ekipa, koja je prvi dio sezone završila na 14. mjestu, ipak se kroz jesenji dio sezone izdvajala od ostalih.

"Specifični smo po broju mladih igrača. Neophodno je da jedan ili dva igrača do 21 godine budu na terenu da bi utakmica počela, a mi smo se nalazili u situaciji da na terenu imamo sve igrače do 21 godine, odnosno uz jednog ili dvojicu koji imaju malo više, 23, 24. ili 25. Bukvalno nemamo starije igrače i to je neki naš plan kojem težimo i u budućnosti."

Kada je u pitanju proljećni dio sezone, ambicije sežu prevashodno ka opstanku u drugoligaškom društvu.

"Iskren da budem, sa dobrom analizom i dobrim radom, te uz par pojačanja na određenim mjestima, mislim da opstanak neće doći u pitanje ni u jednom trenutku. Međutim, ako imamo ambiciju za nešto više, neki rang iznad, moramo da napravimo bazu i bolju selekciju da bismo na osnovu toga mogli da nadograđujemo ekipu."

Kvalitet Druge lige Republike Srpske, ističe Babić, jeste u padu, ali je u isto vrijeme ovo takmičenje idealno za razvoj mladih igrača.

"Dobro je organizovano, tereni su korektni, ekipe traže igru i moramo da naglasimo da u ovoj ligi ima par timova sa jako kvalitetnim igračima koji su imali karijere, koje su igrale nekad i u Premijer ligi BiH, Prvoj ligi RS. Ima tu par igrača koji su ostvarili zavidne karijere pa su se vratili tu i to je stvarno jedno veliko iskustvo za te mlade momke", zaključuje trener "romantičara", koji bi, ako se situacija u klubu bude odvijala planiranom dinamikom, uskoro mogli da "natjeraju" Banjalučane da ispune tribine fudbalskog zdanja na Čairama koje dugo nije osjetilo pravi, "romantičarski" duh...