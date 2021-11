Sanković se ne bavi Zvezdinim transferima: Nema priče o štoperu - sad treba da se stegnu zubi!

Trener crveno-bijelih objasnio je kakva je kadrovska situacija u timu, ali nije govorio o defanzivcu koji se pominje kao pojačanje.

Crvenu zvezdu u srijedu, kada ostali timovi budu igrali kup Srbije, očekuje zaostali meč Superlige, protiv ekipe Voždovca. Biće to veoma važan susret da se zaostatak za Partizanom prepolovi, pa u ekipi crveno-bijelih nema mjesta opuštanju.

Iako će i ovog puta biti kadrovskih problema, a napornih izazova ima još do kraja jeseni - Stanković zna da njegov tim mora da igra u najjačem sastavu i da upisuje pobjede!

Trener Crvene zvezde otkrio je da se Gabona Gelor Kanga još nije vratio iz Afrike, gdje je otišao zbog smrti oca.

"Preskočiće Kanga i ovu utakmicu, nije se još vratio. Tako je bilo ukalkulisano, put je dug i dali smo mu svo vrijeme koje je potrebno. Vratiće se do kraja sedmice, pa će biti dostupan za Kruševac i nastavak takmičenja. Sanogo ide na kontrolu, pa bismo mogli na njega da računamo za kraj nedelje. On je, na svoju odgovornost, sjedio na klupi protiv Ludogoreca. Na tome sam smo mu zahvalni ja i cijela grupa. On najbolje poznaje sebe, kad nije 100% spreman glupo je reskirati. Dva puta sam ga pitao da li je sigurno i tu se vidjelo da mu je stalo do rezultata"

Pored Gabonca, na terenu sigurno neće biti Veljka Nikolića, koji je obnovio povredu i Rišaira Živkovića.

"Vidjećemo sa doktorom kako je Živković, imao je istegnuće mišića, rupturu. On i Veljko Nikolić sigurno neće biti u konkurenciji. Velja ima problema sa skočnim zglobom što je povreda koju vuče od prošle godine. Malo nema ni sreće, na treningu je izvrnuo skočni zglob i obnovio povredu. Čekamo ga da se vrati, svaki momak će nam biti potreban"

Meč protiv tima iz Subotice obeležio je golovima Ben, koji je ispisao istoriju srpskog fudbala. Postao je stranac sa najviše golova u Superligi.

"Ben koju god poziciju da igra, on učestvuje i defanzivno i ofanzivno. Vidjeli ste ga protiv Lučana, ušao je i namjestio tri gola. Sada je jedan namjestio, a dao dva. Nije bitna pozicija, bitan je odnos, a to Ben dokazuje kroz sve ove godine u Crvenoj zvezdi. Nije čudo što je najbolji strani strijelac kod nas. Sigurno je jedan od najboljih stranaca u istoriji Crvene zvezde", dodao je trener Zvezde.

Pavkov je rano izašao iz igre na meču protiv Spartaka, pošto je već na poluvremenu ostao u svlačionici. Za to postoji dobro objašnjenje...

"Nemam problem sa pasovima, da li ćemo izgubiti 50 ili 60 lopti. Prisutan je umor, to je evidentno. Igra se na svaka tri dana i moramo voditi računa o igračima na koje umor drugačije utiče. Želimo da Pavkov bude svjež. On radi odlično, ali se broj pretrčanih kilometara akumulira. Samo je to razlog zbog kojeg je izašao. Moramo da stegnemo zube do 16. decembra", rekao je šef struke crveno-bijelih.

Zvezda, barem na papiru, ima teži posao od Partizana do kraja jesenjeg dijela prvenstva. Stankovića to ne brine!

"Bilo je teško gostovanje i u Lučanima, ali smo utakmicu pretvorili u dobru partiju, iako smo imali problema. Tako je bilo i protiv Spartaka. Teren je jedino mjerilo. Ja sam zadovoljan, mislim da i dalje držimo karte u svojim rukama. Bili smo u nekim momentima na 'minus 8', ali to te ojačava i daje ti motiv više. sutrašnja utakmica je prilika da se približimo vodećem na tabeli", rekao je Dejan Stanković.

Naredni protivnik Crvene zvezde godinama voli da igra sa loptom na zemlji, kroz pas i posjed, pa za šampiona neće biti iznenađenja protiv Voždovca.

"Analizirali smo, oni ne odustaju od svog sistema. Kreću od golmana, ne plaše se, žele da igraju, visoko izlaze u presing. Spremili smo se dobro, izlazimo jako, uvek nam odgovara ekipa koja želi da igra protiv nas. Odigrali su dobru utakmicu protiv Partizana, imali su šanse kod povoljnog rezultata"

Trener crveno-bijeli nije želio da komentariše potencijalno pojačanje Zvezde - defanzivca Šerifa iz Tiraspolja Arboledu, već je priču o transferima ostavio za kraj jesenjeg dijela.

"Ja se bavim trenerskim poslom, uprava se bavi transferima, kupovinom i prodajom. U ovom trenutku ja nemam vremena da se bavim time. Pričamo kad ima vremena, ali će se odluke donositi na kraju polusezone", zaključio je Stanković.