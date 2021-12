Zlatanova životna ispovijest - brat mi je umro u rukama: Pamtim Jugoslaviju i ne vjerujem u Boga

Zlatan Ibrahimović iskren i otvoren kao nikada do sada.

Često je Zlatan Ibrahimović "zatvoren" prema medijima i ne želi mnogo da govori o privatnom životu, ali sada je riješio da otkrije mnogo stvare koje nisu bile poznate iz njegovog života i karijere.

U Intervjuu za "Korijere dela sera", Ibrahimović je govorio o sjećanjima na Jugoslaviji, smrti brata koji mu je umro na rukama, kao i svojoj vjeri.

Ibrahimović se osvrnuo na dešavanja poslije raspada Jugoslavije i rata koji je izbio tokom 90-ih godina prošlog vijeka.

"Moj otac je jako patio zbog rata u Jugoslaviji. Svakog dana dobijao je vijesti o tome kako je neko koga on zna poginuo. Pomagao je izbeglicama. Mene je uvijek pokušavao da zaštiti od svega toga", počeo je Zlatan.

"Kad mu je umrla sestra u Švedskoj, nije mi dao da idem na njenu sahranu. Ali kad je umro moj brat Sapko od leukemije, otišao sam. Brat me očekivao, izdahnuo je preda mnom. Pokopali smo ga po muslimanskim običajima. Otac nije pustio ni suzu. Sutradan je otišao na groblje i plakao od jutra do večeri. Sam", otkrio je Ibrahimović do sada nepoznate detalje iz njegove porodice.

On je priznao i da ne vjeruje u Boga.

"Ne vjerujem u Boga. Samo u sebe. Tako sam naučio mržnju prema sebi da pretvorim u oružje", počeo je da objašnjava svoj put.

"Kao dijete bio sam težak, problematičan. Čim sam se rodio, babica me ispustila sa metar visine. Cjelii život je bio težak. U školi sam bio drugačiji. Drugi su bili plavi, sa svijetlim očima i normalnim nosevima. Ja sam bio taman, sa velikim nosem. Govorio sam drugačije od njih, kretao se na drugačiji način. Roditelji mojih školskih drugara potpisivali su peticiju da me izbace iz razreda. Uvijek me pratila mržnja. I na početku sam reagovao loše. Izolovao sam se. Kasnije sam naučio kako da patnju i mržnju pretvorim u snagu."

Da li se onda Zlatan Ibrahimović osjeća kao Šveđanin?

"Ja sam Šveđanin, ali i mješanac. Majka mi je Hrvatica, katolkinja, a otac iz BiH i musliman. Najranija sećanja vezana su mi za Jugoslaviju. Vodili su me tamo, autom i vozom. Još je bio komunizam. Drugi svijet."

Zlatan je otkrio i kojim jezikom govori kada igra.

"Na terenu nikada ne pričam švedski, to je previše ljubazan jezik, a tamo su vam potrebne gadosti. Tako da pričam na slovenskom (mešavini balkanskih jezika, ne na slovenačkom, prim. aut), ponekad na engleskom i italijanskom. Ali u porodici radimo švedske stvari", otkrio je Zlatan Ibrahimović.