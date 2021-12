Vlahović njega sluša i postaje zvijer: Koja je Dušanova tajna? U jednom je sličan Novaku Đokoviću!

Lični kondicioni trener i nutricionista srpskog golgetera otkrio je dosad nepoznate detalje o centarforu Fiorentine i srpske reprezentacije.

Izvor: Kurir TV/MN press

Dok Italija, kao i cijela Evropa, prati kako Dušan Vlahović postaje jedan od najboljih napadača na kontinentu, neizbježno je primetiti i njegovu perfektnu fizičku spremu. Visok, brz, snažan, mišićav... Srpskog centarfora svi uzimaju kao primjer kada govore o modernom igraču i pravom centarforu za savremeni fudbal. A povrh svega toga, o majstoru u gol-šansama.

Lični kondicioni trener Dušana Vlahovića, Stefan Ilić, otkrio je detalje rada sa Dušanom gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji. On trenutno radi lični plan i program ishrane srpskog asa, za koga se otimaju brojni klubovi.

"Priča se o njemu da je fenomen, da sve oko njega nije normalno, nevjerovatno... A, sve je sasvim normalno poslije dugog niza godina rada na svemu. Mislim da su ovih 12 golova tek početak. Nema slučajnosti, kad pogledamo statistiku sezone 2019/20 u kojoj je dao samo šest golova, pa 20/21, kada je dao 21 gol, a sada je na 12. Biće tek bolji i napredovaće iz dana u dan i iz godine u godinu", rekao je Ilić.

On sa svojim bratom brine o kondiciji i ishrani više igrača (u toj grupi je i Nikola Milenković, Dušanov saigrač iz reprezentacije i Fiorentine).

"Sa Dušanom je lako raditi, jer je on veliki profesionalac. Sa naše strane, osjećamo njegovu veliku odgovornost, a napravili smo i prijateljski odnos, što je on nama dozvolio. Uopšte nije zvijezda, ne vodi se time da je nepristupačan i slično. Lako je raditi sa njim", dodao je Ilić.

U JEDNOM JE SLIČAN NOVAKU

Izvor: Profimedia

Da li Vlahović nekad ne može da izdrži predloženi ritam treninga?

"Ne. Poenta sa takvim igračima je periodizacija i pravljenje detaljnog plana i programa unapred. Nema fizičkog i psihičkog opterećenja. Ako taj pritisak vršite na takvog igrača u privatnom životu, stvarate mu problem na terenu. Nema mesta tome".

Šta jede Dušan Vlahović? Ukratko, slično se hrani kao Novak Đoković.

"To je mala tajna, ali reći ću svima da svi koji se bave trkačkim sportom, kao što je fudbal, da treba da baziraju ishranu na namirnicama biljnog porijekla. Pogotovo treba izbjegavati meso prije utakmice, nama nisu potrebni proteini da bismo izgradili mišićni blok, već energija. Tako da treba koristiti hidrate, odnosno namirnice biljnog porijekla prije treninga i utakmica".

Da li njegova ishrana može da se uporedi sa ishranom Novaka Đokovića?

"Možemo da uporedimo, jer se oba sporta baziraju na aerobnom iskorišćavanju energije, preko kiseonika, tako da nema potrebe zamarati organizam mesom. Planiramo mu 90 odsto ishrane, ali dozvolimo mu i 10 odsto da poslije utakmice uzme i malo slatko", nasmijao se Ilić.

Vidi opis Vlahović njega sluša i postaje zvijer: Koja je Dušanova tajna? U jednom je sličan Novaku Đokoviću! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/Andrea Staccioli/Insidefoto/Sipa USA Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia/Medialys Images/Alamy Live News/Angela Krasniqi Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia/Medialys Images/Alamy Live News/Angela Krasniqi Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

U odnosu na sve druge igrače, Vlahović ima posebno izraženu jednu crtu ličnosti.

"Ono što izdvaja Vlahovića od drugih igrača je konstantnost u radu i posvećenost timu. On radi sa cijelim timom godinu-dvije, kao i Novak i ta vjera u uspjeh i konstantnost dovodi do uspjeha. Ja bih mu preporučio da uvede u svoj tim i sportskog psihologa kao sljedeći korak", dodao je on.

"Fudbal je 'igra uma' i on treba da podjseti svoj 'mindset' na 'mindset' šampiona i ako to uradi u narednih godinu dana, možemo da ga očekujemo dogodine u sali kada bude dodjela Zlatne lopte", poručio je bliski saradnik srpskog napadača. I u njegove riječi treba vjerovati, jer zna Dušana bolje od svih.