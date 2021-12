Igrao lijevog beka, bio sjajan odbojkaš, pa završio na golu Srbije: Špancima otkrio kako ga je jedan meč vratio na gol!

Porodica je htjela da bude lekar, ali njegovi planovi bili su drugačiji.

Izvor: MN PRESS

Njegova karijera je oduvijek išla drugačijim putem i nije fudbaler koji je prošao očekivani put u karijeri. Morao je zaobilaznicom da stigne do Španije, gdje je već godinama sjajan.

Igre u Eibaru su mu osigurale mjesto među stativama Srbije, ali i transfer u Sevilju! Sada je u intervjuu za španske medije Marko Dmitrović otkrio da je njegova porodica željela da se bavi nečim potpuno drugačijim.

"Moja majka je htjela da studiram medicinu, ali meni stvarno nikada nije padalo na pamet. Moja sestra je završila stomatologiju i već može da počne da radi", otrkrio je on.

Ispričao je i da mu je gol u jednom trenutku postao dosadan, pa je promijenio poziciju!

"U jednom trenutku, kada mi je bilo devet-deset godina, htio sam da igram. Bio mi je dosadilo da budem golman. I igrao sam, desetak mjeseci, godinu dana. Kao lijevi bek i to istureni", otkrio je on.

Ipak kada je na jednom na turniru na svojoj novoj poziciji odigrao jako loše riješio je da je gol mjesto za njega.

“Blizu mog grada je organizovan turnir u futsalu, golman i petorica igrača. Tad sam bio debeljuškast. Visok, ali debeljuškast. I bilo mi je teško da se krećem, nisam znao kuda idem. Promašivao sam mnogo. Došao bih na dva metra od gola, samo da gurnem loptu u gol i sve sam promašio. Majka mi je stalno govorila da ne budem golman, da što sam više naprijed, manje se patim, da golmani primaju mnogo udaraca, da ću se povrijediti... Poslije te utakmice sam joj rekao da znam da će me vratiti na gol. I tada mi je prvi put u životu rekla: "To je tvoje mjesto". Tako da sam se vratio i mislim da se nisam prevario", ispričao je on.

A u jednom periodu je počeo da trenira odbojku i lako je mogao da ostane blizu druge vrste mreže!

"Bilo je perioda kad sam igrao i odbojku. Dok sam išao u školu igrao sam fudbal i išao na treninge odbojke, uvijek mi se dopadala. Igrao sam na školskim turnirima. U jednom trenutku su počeli da me pozivaju i iz profesionalnih ekipa, ali za mene je glavni uvijek bio fudbal. Moje je bilo fudbal i gol, nikada nisam imao nedoumica da će to biti moj život", istakao je on.