U Borcu "odjavili" polusezonu, potpredsjednik poručio: Pozicijom na tabeli jesmo zadovoljni, ali zaostatak je prevelik!

Igrači, treneri i uprava banjalučkog premijerligaša stavili su tačku na 2021. godinu.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Za Fudbalski klub Borac jesenja polusezona je završena.

Crveno-plavi su jučerašnjim trijumfom nad Slobodom (3:1) završili obaveze na zelenom terenu, a danas su, na zajedničkom ručku sa trenerima, upravom i novinarima, sumirali učinjeno u 2021. godini, u kojoj je, vrijedi podsjetiti, osvojena druga titula prvaka BiH u istoriji kluba.

"U ovoj godini smo uspjeli da vratimo titulu u Banjaluku nakon deset godina, što je sigurno jedan veliki rezultat. Nakon toga smo igrali u Ligi šampiona, Ligi konferencija, a onda je krenula i ova nova sezona. Možemo da kažemo da je bila dosta turbulentna, ali na kraju smo treći, a ono čime smo takođe zadovoljni jeste da smo se plasirali u četvrtfinale Kupa BiH i polufinale Kupa 'Dr Milan Jelić'. Sigurno ćemo da ciljamo ta dva trofeja, a što se tiče prvenstva, nije da se predajemo, ali 18 bodova je velika prednost i nastojaćemo da budemo drugi na tabeli", rekao je potpredsjednik kluba Bogoljub Zeljković.

U narednim danima, ističe Zeljković, biće obavljeni razgoviri kako sa trenerom Nemanjom Miljanovićem, tako i sa svim igračima.

"Sa nekima smo već obavili određeni dio sastanaka i razgovora. Jeste da nismo zadovoljni pozicijom na tabeli, ne plasmanom, ali kada pogledamo bodovni zaostatak za Zrinjskim koji je zaista veliki, a znamo da smo ušli u sezonu sa najvišim ambicijama, ne možemo da budemo zadovoljni. Međutim, nikad ne može da bude onako kako ste planirali, kraj je godine, kraj polusezone i u narednim danima ćemo da razgovaramo, prvo sa trenerom, pa sa igračima, ide i prelazni rok, tako da očekujemo dosta promjena unutar ekipe."

Kada je riječ o igračkom kadru, jedini Goranu Zakariću ističe ugovor ove zime. Zeljković napominje da je najboljem asistentu bh. lige već ponuđen novi, ali...

"Ponudili smo mu novi ugovor, želimo da ostane. Međutim, isto tako i njega razumijemo da je u godinama u kojima jeste, naravno da će pokušati da pronaše neki inostrani angažman, ali o tom potom. Postoji želja, kako naša, tako i Goranova, da ostane ogdje, ali u slučaju da dobije bolju ponudu, vjerovatno će nas napustiti."

Koliko pojačanja je potrebno da bi se ostvarile ambicije?

"Sigurno nam je potrebno oko 5-6 igrača da pojača konkurenciju za startnih 11, ali i da se pojača sama konkurencija unutar ekipe. Sigurno je nakon osvajanja titule i dolazaka ljetos nekim igračima bilo potrebno vrijeme za adaptaciju, poput Vušurovića koji pruža sve bolje partije. Tu je i Begić, koji se ustalio od početka. Neki drugi momci, spletom okolnosti, nisu opravdali očekivanja, neki nisu ni dobili pravu šansu, ali pričaćemo u narednim danima tako da ćemo uskoro imati jasniju sliku. Znamo da je zimski prelazni rok izuzetno težak, ali pratimo tržište od ljeta i od nekih mogućih odlazaka zavisi i moguće povećanje broja potencijalnih pojačanja. Možda se i smanji, vidjećemo, ali bitno je da Borac pokazuje kontinuteti, da više nije jedne godine Premijer liga BiH, druge Prva liga RS, da smo poslije osvojene titule opet u vrhu tabele. Prije toga smo igrali Ligu Evrope, ove Ligu šampiona, i bitno je da Borac raste kao klub, finansijski je stabilan, što je preduslov za priču koju smo počeli", poručio je Zeljković, najavivši skore infrastrukturne projekte.

"U zavisnosti od vremensih prilika, ali sigurno do početka proljećnog dijela prvenstva, Borac će da završi karije na terenu, što mnogo znači za evro-takmičenja i za samu kategorizaciju stadiona. Nakon toga nam još preostaje da promijenimo teren, da uradimo hibrid, ali to ide preko Saveza, tu čekamo FS BiH i njihovu odluku da se krene u taj projekat jer nije samo Borac u pitanju, već i ostali stadioni. To je voema značajno za klub jer dobor znamo sa tim projektima dokle možemo da igramo Evropu. Sa kapijama i hibridnim terenom, uz još neke finese na stadionu, možemo da kažemo da će Gradski stadion ispunjavati uslove da se na njemu igra grupna faza evropskih takmičenja", kategoričan je Zeljković.