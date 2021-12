Miljanović se ''pozdravio'' sa titulom, pa poručio: Hoćemo drugo mjesto i Kup!

Trener Borca više ne razmišlja o prvom mjestu - sada "cilja" drugu poziciju i osvajanje trofeja u najmasovnijem bh. takmičenju.

Fudbaleri Borca trijumfovali su nad tuzlanskom Slobodom rezultatom 3:1 u jednom od derbija posljednjeg jesenjeg kola m:tel Premijer lige BiH.

Crveno-plavi su poveli pogotkom Jove Lukića, odmah je golom uzvratio ex-ofanzivac Borca Fedor Predragović, da bi drugih 45 minuta obilježio dvostruki strijelac Milan Vušurović.

"Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, pogotovo prvo poluvrijeme, gdje smo stvorili niz dobrih prilika. Uspjeli smo i da povedemo, međutim Sloboda je jako brzo izjednačila, tako da je to bio 'hladan tuš' za nas, ali nam se to vratilo u drugom poluvremenu, odnosno početkom drugog, gdje smo odmah uspjeli da povedemo sa 2:1. Možda to drugo poluvrijeme nije bilo kvalitetno kao prvo, što je i normalno. Došlo je do umora, više je to bila igra tranzicije, gdje smo opet dobro kontrolisali. Uspjeli smo da damo i treći gol, zatvorili utakmicu na pravi način i mislim da treba čestitati našim momcima, pogotovo što je ovo posljednja utakmica, gdje ima i umora, i lošeg terena... Čestitam Slobodi na fer i korektnoj utakmici i želim sreću u nastavku prvenstva", rekao je trener Borca Nemanja Miljanović na konferenciji za novinare, a potom ukratko analizirao jesenju polusezonu, najavivši kategorično proljećne ambicije.

"Krenuli smo turbulentno, znate i sami kako je to bilo u početku, od euforije i osvajanja tituler do par minuta od penala protiv Kluža. Onda se desio pad, ciljevi kluba su bili jasni, da se brani titula, međutim nismo uspjeli da održimo korak. Ja sam došao poslije četiri kola, bili smo posljednji ako se ne varam. Uspjeli smo da napravimo niz dobrih rezukltata, imali smo utakmicu protiv Željezničara, falio je priključak kući, gdje smo izgubili dva boda, falilo nam je to da bismo kasnije možda mogli da pratimo Zrinjski. Onda je došla i ta utakmica protiv Zrinjskog, gdje smo mogli direktno da ugrozimo njihovo mjesto, ali u tome nismo uspjeli. Sada je naš cilj druga pozicija, a ostali smo i u Kupu. Osvajanje Kupa i druga pozicija jer Tuzla siti nije nedostižna ostaju ciljevi, Zrinjski je već odmakao i igraju tako dobro da o tome više ne mislimo. Ako možemo, treba da usmjerimo snage da osvojinmo drugo mjesto i kup-takmičenje."

Borac za Zrinjskim zaostaje 18 bodova – koliko kasni u tehničko-taktičkom smislu?

"Mislim da je Zrinjski imao kompletnu sezonu gdje imaju Bilbiju koji je u životnoj formi, jedan dobar balans defanzivni, kompaktni su, imaju rezultat, sve ih ide. Tako je u fudbalu, 'naštimaju' se rezultati kao što se i Borcu 'naštimalo', tako je sad i sa Zrinjskim. Ako se ne varam, izgubili smo samo od njih, a u ovim utakmicama gdje smo igrali neriješeno mislim da smo bili bliže pobjedi. Međutim, tako je sa šampionima, treba doza sreće da bi sve to propratila."

Na samom startu sezone klub je napustio krilni napadač i jedan od najboljih pojedinaca Almedin Ziljkić, a nedavno je crveno-plavu opremu razdužio i dotadašnji kapiten Stojan Vranješ, preselivši se u Bangladeš.

Kakav prelazni rok mogu da očekuju navijači?

"To je sad stvar kluba, treba sjesti i popričati. Momci su iznijeli dobar teret, Borac je trenutno treći. Vidjećemo, mislim da samo Zakariću ističe ugovor, oko ostalih igrača treba da se sjedne i razgovara, da se vide ambicije. Ako one glase drugo mjesto i osvajanje Kupa kako sam rekao, onda sigurno treba sjesti, popričati šta nam fali, pojačanja su uvijek dobro došla. Sad tu treba pogoditi, treba uraditi sve kako treba", zaključio je Miljanović.

Nekoliko stvari je nedostajalo Slobodi da u ovom meču ostvari povoljan rezultat, ističe pomoćni trener Tuzlaka Adnan Jahić.

"Ovo je naša jedina utakmica gdje nam je falilo energije i koncentracije, te taktičke discipline, gdje smo upozoravali igrače na koji način možemo da primimo golove. Mislim da svi željno iščekuju odmor, mislim da su svi već umorni, i ljudi koji vode klubove, i igrači i treneri, a na kraju krajeva i sudije, tako da će nam svima dobro doći. Nemam šta da zamjerim igračima, oni su bili na vrhuncu ove polusezone. Dobro znate da mi ne raspolažemo velikim rosterom. Vidjeli ste i danas, kada nemamo stabdarsnih štopera, gdje smo imali nesreću da se Karišik povrijedi i onda iz dvije polubezazlene situacije primite dva gola. To ne umanjuje Borčevu zasluženu pobjedu, još jednom im čestitam i ako bog da, vidimo se", istakao je Jahić, najavivši uskoro određene korekcije kad je riječ o infrastrukturi.

"Kod nas je travnjak loš, stadion koristimo i mi i Tuzla siti. Imamo čvrsta obećanja predsjednika FS BiH Vice Zeljkovića da bi travnjak trebalo da se radi, tako da ćemo i mi imati bolji stadion."