Sa Jokićem osvajamo nekoliko titula! Zbog njega u Denveru pričaju srpski, obožava Nikolu, a sada je dao i obećanje!

Biće zanimljivo u Denveru u narednom periodu, definitivno će se još više čuti srpski jezik.

"Na poziciji centra iz Sombora, Srbije, broj 15, Nikola Jooooooookić. Džokeeeeer."

Ovakva najava se može čuti svaki put kada Denver igra svoje mečeve kod kuće, a za to je zaslužan Kajl Speler.

Njegov glas svi dobro poznaju, navijači ga obožavaju, a sada je bio gost u podkastu "Nagets Srbija" gdje je sa Mislavom Ćukom pričao upravo o Jokiću. Odmah ga je privukao način na koji srpski as dodaje loptu.

"Vidio sam ga na visokom postu i njegovo dodavanje mi je privuklo pažnju. Način na koji može da uhvati loptu i doda. Viđao sam to ranije, ali nisam mogao da se sjetim gdje. Onda sam gledao vaterpolo na Olimpijskim igrama i shvatio da me to podsjeća", priča Speler.

Prisjetio se i Nikolinih početaka u Denveru.

"Nije bilo šanse da se zna da može da postane ovakav igrač kada je došao. Srećan sam što je Karnišovas, naš tadašnji skaut primijetio Jokića. Nikola radi neke stvari koje ne mogu da vidim dobro sa svoje pozicije, nego tek kasnije na snimcima pogledam i iznenadim se. Nevjerovatan je."

Ovako je Jokić nedavno slavio u jednom klubu u Majamiju:

I on se, kao i navijači Nagetsa, nada da će Nikola dugo ostati u klubu.

"Skoro svaka utakmica je takva da postoji neki sjajan momenat. Obara rekorde, praktično je postao klasa za sebe. Nadam se da nikada neće otići, da mu se sviđa ovdje, treba da uradimo sve da se postaramo da ostane. Tu su i njegova braća koje volim, sad se i oženio. Veoma je skroman, ne razmišlja o drugim stvarima, samo radi, razvija se, poseban je. Sviđa mi se način na koji igramo, kada opisujem naš tim, govorim da smo nesebični i to je najviše zahvaljujući Nikoli i njegovom uticaju."

Uvjeren je Kajl da ekipa sa Nikolom može do NBA prstena.

"Nadam se da ćemo dobiti nagradu u vidu titule što prije. Način na koji sarađuje sa Džamalom Marejem je poseban, jedva čekam da se vrati zdrav i da nastave da igraju. Imamo sve dijelove slagalice, samo treba da budu zdravi."

Možda čak i ove sezone...

"Vjerujem da možemo da osvojimo titulu ove godine. Nikolina ramena su trenutno teška, jer nosi tim sada, ali događaju se takvi dijelovi u sezoni sa povredama. Tada na red dolazi klupa, da se pokažu, samo na taj način mogu da napreduju i oni. Da budemo spremni za plej-of. Ne govorim o jednoj tituli, kao što on voli da jaše konje, tako možemo da žargonski i mi jašemo njega za titule", nasmijao se Speler.

Potom je dobio zadatak da nauči da na srpskom izgovori tri reči - "Idemo Nagesi", zatim "Ajmo Nikola" i "Ajmo ruke gore". Sve je odradio savršeno što možete i da čujete na snimku.

Na kraju je obećao da će zajedno sa čovekom koji pušta muziku u Denveru dogovoriti da puste posebne tri numere koje Nikola voli - "Rngišlip", zatim "U mom Somboru" i "Ne može nam niko ništa".

Slušaće se srpski još više u Denveru uskoro...