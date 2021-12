Bum! Žoze Murinjo se vraća u Premijer ligu? U velikom su problemu i zovu ga da im odmah pomogne?

Poslije njegovih nekoliko mjeseci na "Olimpiku", već se nagađa da bi mogao da se vrati u Englesku.

Žoze Murinjo doživeo je sa Romom bolan poraz u Seriji A protiv šampiona, a dok je nervozan odlazio u svlačionicu u Engleskoj se pojavila vijest da bi mogao da se vrati u Premijer ligu.

"Posebni" je navodno meta Evertona, koji je u velikom problemu pod vođstvom Rafe Beniteza. "Karamele" nisu pobijedile u prethodnih osam kola, a sada su u seriji od tri uzastopna poraza.

Sa druge strane, ni Romi ne ide dobro kao na startu sezone, jer su ove nedjelje izgubili od Bolonje u gostima (0:1) i Intera kod kuće (0:3), poslije čega su pali na šesto mjesto tabele, sa devet bodova zaostatka za četvrtoplasiranom Atalantom.

Očekivano, ovu vijest "Mirora" mnogi su dočekali sa opravdanom dilemom - da li je Murinjo taj koji može da razdrma Everton, s obzirom na to da se ni u prošloj epizodi u Engleskoj nije proslavio na klupi Totenhema od 2019. do 2021. On je sjeo na klupu "vučice" prošlog ljeta.

Everton je ove nedjelje doživio posebno bolan poraz u gradskom derbiju Liverpula od "Redsa" - 1:4.