"Dobar je,ali nemojte mnogo da ga hvalimo": Stanojević o najvećem talentu Partizana - zbog njega je mijenjao sistem!

Mladi napadač Partizana postigao je prvi ligaški gol u karijeri, samo nekoliko dana nakon što je bio strijelac u Kupu Srbije.

Fudbaleri Partizana upisali su i 17. pobedu u tekućem prvenstvu, a ovog puta je pobeđen Novi Pazar. Na meču u Humskoj prvo je odata počast Momčilu Moci Vukotiću, legendarnom fudbaleru Partizana, a zatim su njegova deca zablistala i donela bodove.

Marko Milovanović je zatresao mrežu udarcem glavom pet minuta nakon ulaska na teren, a Nemanja Jović sa bijele tačke postavio konačnih 2:0. O učinku mladog Smederevca koji je bio strijelac i u Kupu Srbije protiv Dubočice nakon utakmice govorio je Stanojević.

Trener crno-bijelih pomenuo je koliko je Novi Pazar kompaktan tim, a zatim prokomentarisao nastup mladog fudbalera.

"Oni su čvrsta i tvrda ekipa. Ne gube utakmice, to nije slučajno. Bili smo strpljivi i na kraju pobijedili. Vidjećemo da li je Milovanović recept za bunker, nemojte odmah da hvalimo mnogo. Dobar je, donio nam je važan gol i otvorio utakmicu", istakao je Stanojević.

Trener Novog Pazara bio je nezadovoljan previše defanzivnom partijom njegovog tima.

"Očekivao sam Milovanovića i igru sa dva napadača, dečko je dao gol. Stanojević je to najavio, pripremali smo se i igrači i ja. Kod tog gola prelako smo dozvolili centaršut. Uticale su na to i dvije prinudne izmene za nas na poluvremenu, to nam se ponavlja iz nedjelje u nedjelju. Partizan je danas bio bolji za dva gola. Baš mi je poražavajuće što nismo imali protok lopte i nismo šutnuli u gol, inače smo osam utakmica u nizu postigli gol. Okrećemo se utakmicama na našem terenu gdje možemo da uradimo nešto više", zaključio je Radojičić.

Nakon pobjede u 19. kolu Superlige Partizan ponovo ima tri boda više od Crvene zvezde, najbližeg pratioca i najvećeg rivala za osvajanje trofeja.