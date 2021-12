Stižu pare! Zvezda i Partizan zaradili preko 16.000.000€: UEFA, spremaj nagrade - ovako su "vječiti" punili kasu!

Ponovo Srbija ima dva predstavniku u drugom dijelu sezone evropskih takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Veliki uspjesi srpskih klubova i ove sezone na evropskoj sceni! Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se direktno u osminu finalaLige Evrope poslije remija protiv Brage, dok je Partizanu neriješen rezultat protiv Anortozisa donio nokaut fazu Konferencijske lige.

Ovi uspjesi donijeli su Srbiji ozbiljnu borbu za direktno mjesto u Ligi šampiona, ali ne i samo to - donijeli su i lijepu finansijsku zaradu!

Crvena zvezda i Partizan su ove sezone samo na ime UEFA nagrada zajedno inkasirali nešto više od 16.260.000 evra!

Tako je Zvezda osim istorijskog uspjeha po pitanju UEFA rang liste, na kojoj se nikad bolje nije kotirala, stigla i do nešto više od 10.000.000 evra.

Do utakmice sa Bragom, Zvezdina zarada iznosila je 7.578.000 evra. Remi u Portugalu je donio još 210.000 evra, a prvo mjesto u grupi vredi čak 1.100.000 evra. Daleko od toga da je to sve - crveno-bijeli su se direktno plasirali u osminu finala Lige Evrope, preskočiće jednu rundu, i to vrijedi još 1.200.000 evra.

Kada se crta podvuče - tačno 10.088.000 evra! Eventualni plasman u četvrtfinale bi Zvezdi donio još 1.800.000 evra...

Sa druge strane, Partizan je do sada zaradio 5.385.000 evra, a bod protiv Anortozisa je tu svotu "dogurao" sve do 6.172.000 evra.

I to na sledeći način - 166.000 evra za neriješen rezultat, 325.000 za drugo mesto u grupi, a onda i bonus za mjesto u baražu.

Taj bonus iznosi dodatnih 300.000 evra, pa i u Humskoj mogu da očekuju nove prilive novca iz UEFA. Eventualni plasman u osminu finala bi crno-bijelima doneo još 600.000 evra.

Evo kako je Zvezda zarađivala ove sezone:

Ulazak u grupnu fazu Lige Evrope - 3.630.000 evra

Jedanaest bodova osvojenih u grupi - 2.310.000 evra

UEFA dionice za 10-godišnji učinak - 1.848.000 evra

Prvo mjesto u grupi - 1.100.000 evra

Plasman u osminu finala - 1.200.000 evra

Evo kako je Partizan zarađivao ove sezone: