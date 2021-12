"Znam šta sam uradio - napravio sam čudo": Stanković odveo Zvezdu u osminu finala, pa zablistao poslije meča!

Trener Crvene zvezde oduševljen je rezultatom koji je ostvario njegov tim.

Izvor: Youtube/Printscreen/Crvena zvezda

Crvena zvezda je u osmini finala Lige Evrope! to joj je omogućio neriješeni rezultat u Portugalu, na gostovanju Bragi, a Dejan Stanković nije se ni potrudio da sakrije emocije nakon meča.

O njima je malo govorio i na konferenciji - gdje je bilo poređenja sa Žozeom Murinjom, ali je detaljno analizirao meč u posljednjem kolu grupne faze. Protivnik nije bio nimalo lak, ali je Srbija napravila važan korak ka direktnom učesniku Lige šampiona.

"Braga je odlična ekipa, mnogo zahtjevna, igraju odličan fudbal. Znam šta je naš kvalitet, ali znali smo i šta je Bragin kvalitet. Čestitam im na tvrdoj utakmici. Ne pobijedi uvijek bolji, nekad sreća mora da se zasluži, a mislim da su naši momci to zaslužili", ispričao je trener Zvezde.

Šef stručnog štaba crveno-belih je dodao da je Zvezda emocija.

"Zvezda je emocija, to sam već rekao. Zvezda je to, emocije su to... Taj trk je bio istorijski, završio se ispred naših navijača. U tih par minuta satkane su sve emocije. Momci su odigrali tešku utakmicu, dali su i više nego što su mogli. Pričao sam da mi nekad više treba čovjek nego igrač i oni su to uradili. Skidam kapu, podigli su ljestvicu i ispisali istoriju. Hvala navijačima koji su prevalili toliki put da budu uz nas", dodao je Stanković.

Ponosan je na sve što je urađeno, a ono što je Zvezda postigla u grupnoj fazi smatra čudom!

"Dosta stvari čuvam u sebi. Bio sam svjestan i prije ove utakmice šta smo to uradili. Napravili smo put kroz Ligu Evrope... Ova godina bila je mnogo zahtjevna. Nije bilo realno, ali teren je jedino mjerila. Zvezda je navikla da trpi, ali i da se raduje. Ovo je njen put. Svjestan sam šta sam napravio - napravio sam čudo", zaključio je trener koji sa Zvezdom igra drugo uzastopno proljeće u Ligi Evrope.

Stanković ne misli o protivnicima u nokaut fazi Lige Evrope!

"Sutra ću da razmišljam o Radniku, našem sljedećem stvarnom protivniku", zaključio je šef struke.

Večeras nije bilo lako, posebno jer su i pred sam meč stigle loše vijesti. Crveno-bijeli su morali da igraju bez klasičnog zadnjeg veznog zbog povrede Njegoša Petrovića, a umjesto njega starter je bio Slavoljub Srnić.

"Pogodilo me je što se Njegoš povrijedio. Ne zato što sam izgubio zadnjeg veznog, kao i zbog Sanoga, već zato što su borci. Malo smo ušli poremećeno. Ni oni nisu imali klasičnu desetku, pa nam nije bio neophodan klasičan zadnji vezni. Gledali smo da izađemo visoko, za to treba mnogo snage. Nama je ovo 30. utakmica. Meni je žao i zbog njega i zbog Sanoga, ali čekamo da se oporave i zajedno krenemo u proljeće u Evropi", dodao je.

Kao što je rekao i u prvoj izjavi nakon meča, Stanković je potvrdio da je ovime ispisana klupska istorija.

"Ne mogu da kažem da je ovo najbolji momenat od kako sam u Zvezdi, ovo je sve plod rada. Dosta smo radili u posljednje dvije godine, kroz svašta smo prošli. Ovo je lijep momenat. Prije svega, ovo je momenat Crvene zvezde. Poslije 30 godina ispisali smo jedan list istorije - treba da budemo ponosni i da ga čuvamo, koje su granice ne znam", zaključio je Stanković.

(MONDO)