Zvezda bez tri igrača, Deki kritikovao Falka: Nek povede malo računa!

Filipo Falko je otpao i za putovanje u Portugal.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je spremna za "diplomski rad" generacije protiv Brage. Baš tim riječima je Dejan Stanković nazvao odlučujući meč u Ligi Evrope, pritom demantujući priče o odlasku iz kluba nakon poziva iz Italije.

Na konferenciji za medije uoči polaska u Portugal govorio je o mnogim stvarima, a neočekivano mnogo govora bilo je o kadrovskoj situaciji koja ponovo nije idealna. Neće imati Stanković sve igrače na raspolaganju, ali od onih koji budu na terenu očekuje da pruže maksimum.

Tako je objasnio da Seku Sanogo, Veljko Nikolić i Filipo Falko sigurno neće putovati, kritikujući pritom Italijana koji je prečesto bio povređen od dolaska u Zvezdu prije godinu dana.

"Sanogo... Sve smo pokušali, ali ne ide. Nije stopostotno zaliječio povredu i to je hendikep za nas. Donosi nam dosta što se tiče ravnoteže, svaka njegova dobra igra je bila naša ubojita u napadu. Kad on pohapsi nazad...", rekao je Stanković.

Ipak, zna njegovu zamjenu.

"Uspjeli smo da vratimo Njegoša Petrovića u takmičarski ritam i igra fenomenalno".

Nastavio je Stanković da nabraja igrače koji neće biti u sastavu.

"Veljko Nikolić se vratio, ali neće putovati, nije skroz spreman. Filip Falko takođe neće putovati, ima neku povredu...", rekao je Stanković i duboko udahnuo prije nego što je nastavio.

"Trebalo bi da povede računa o sebi, posebno kad nam je ovakva situacija i kada je svaki igrač potreban. Potrebno je nekad da se stisnu zubi, ali to ide od karaktera do karaktera. Katai je igrao sa temperaturom, Sanogo sa rupturom... To je ono što ja kažem, nekad nije dovoljno 100%, nego 120%", rekao je Stanković i zaključio:

"Neko to ima, neko ne i to prvi razliku. Nekad mi više znači čovjek na trenu nego igrač. To je za poštovanje i naklon do neba, a ima neko ko jednostavno nema to i nikad neće imati".

Na pitanje da li zna sastav Zvezde sa meč sa Bragom koji se igra u četvrtak od 21 čas, Stanković je rekao "već znam".