"Zvezdin Mesi" zove navijače na derbi Superlige: Vojvodina u prvenstvu, pa u finalu Kupa Srbije

Talentovani fudbaler Crvene zvezde Andrija Maksimović zove navijače na meč protiv Vojvodine.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde već su osvojili šampionsku titulu, ali tim Vladana Milojevića ima još jedan cilj do kraja takmičarske godine. Aktuelni šampion želi i trofej u Kupu Srbije, odnosno još jednu "duplu krunu" u nizu. Na tom putu će biti Vojvodina, protiv koje Zvezda prvo igra u Superligi Srbije.

Andrija Maksimović želi veliku podršku navijača na obe utakmice protiv novosadskog tima - i prvenstvene na stadionu Rajko Mitić u nedjelju od 19 časova, i u finalu Kupa Srbije. Taj meč igraće se u Zaječaru, ali do tada ima još dovoljno vremena. Zvezda će odigrati prije toga dvije utakmice, jednu baš protiv tima koji će joj biti rival za trofej!

"Prije svega želim da čestitam celoj ekipi na plasmanu u finale Kupa Srbije. Raduje me što ćemo se boriti za još jedan trofej u sezoni, jer je to bio cilj na početku. Zadovoljni smo poslije osvajanja titule, ali kada nosite crveno-bijeli dres svaki meč je bitan, a naročito kada se borite za duplu krunu. Kroz godine u Omladinskoj školi sam izgradio pobjednički karakter i time se vodim kroz seniorsku karijeru. Ostvarili smo mnoge rekorde, među kojima su nikad ranije osvojena titula i najviše postignutih golova. Međutim, očekuje nas u nedjelju teška utakmica protiv Vojvodine i moramo da budemo pravi do kraja takmičarske godine", rekao je Andrija Maksimović za zvanični sajt kluba.

Izvor: MN PRESS

Talentovani fudbaler beogradskih crveno-bijelih najavljuje dvije utakmice protiv Vojvodine u roku od samo desetak dana.

"Vojvodina je jak protivnik. Iako smo ih pobijedili na Marakani sa 3:0, u Novom Sadu je bio znatno teži meč. Samim tim znamo da ćemo igrati protiv dobrog tima, koji će se takođe poput nas boriti za trofej Kupa Srbije. Iskoristio bih priliku da pozovem zvezdaše da nas podrže u nedjelju, jer pretpostavljam da većina navijača neće moći da nas bodri uživo sa stadiona u Zaječaru u finalu kupa. Takođe su ostale samo dvoije utakmice na Marakani do kraja sezone i mnogo bi nam značilo da osim na proslavi titule, zvezdaši u velikom broju dođu i u nedjelju", dodao je Maksimović.

Kada se igra finale Kupa Srbije?

Finalna utakmica Kupa Srbije igra se 22. maja na stadionu "Kraljevica" u Zaječaru. Zanimljivo, biće to još jedno finale koje Zvezda i Vojvodina igraju, a da domaćin nije niti Beograd niti Novi Sad. Prethodne sezone isti timovi odmjerili su snage u Loznici, a pred ispunjenim tribinama u sjajnoj atmosferi Zvezda je odnijela pobedu.

Ovog puta ćemo meč finala Kupa Srbije gledati na drugom kraju zemlje. U prethodnom periodu stadion "Kraljevica" bio je domaćin OFK Beograda i još nekoliko superligaških ekipa, a sada će imati čast da ugosti i meč za važan trofej u srpskom fudbalu.

