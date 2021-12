Ovo je posljednji put da pričam o tome i neću više: Deki o odlasku iz Zvezde - ja nisam ugovorom vezan, nego emocijama!

Dejan Stanković o ponudama Udinezea i Sampdorija.

Istorijska utakmica je pred Crvenom zvezdom i Dejan Stanković ne želi da pred susret sa Bragom priča o njegovom potencijalnom odlasku iz kluba, o kom se spekulisalo prethodnih dana.

Stankovića je željela Sampdorija, što je Zvezda uspjela da odbije, a sada se pojavila informacija da je za njega zainteresovan i Udineze. Takve priče su naravno stigle i do samog Stankovića koji je odgovorio na njih i time stavio tačku na priču o odlasku iz svog voljenog kluba.

"Stalno sam fokusiran na Zvezdu i momke. Ne mogu nikome da zabranim da se raspituje za mene, da priča o tome... Ovo je posljednji put da pričam o tome i neću više. Lijepo je čuti da te traži ovaj i onaj, respekt prema predsjednicima treba da postoji. Ja za Zvezdu nisam vezan ugovorom, nego emocijama. Nema ja tu šta da odgovaram. Svako treba da bude ambiciozan, ali sam ja fokusiran na Zvezdu i ne odustajem o naših planova", rekao je Stanković.

Osvrnuo se i na to da ga italijanski mediji već dugo sele na Apenine.

"To je njihova kultura, kad bi se svaki dan pratio Kalčomerkato, to bi bile selidbe... To je znak da te neko gleda i da to upada u oči, da dobar posao radi. Ja sam emocijama vezan za Zvezdu i ja više neću odgovarati na ta pitanja. Znate vi neke stvari i prije mene", zaključio je on.

Vidjećemo da li će posle ovoga utihnuti priče o odlasku Stankovića u Seriju A, ili će se još drastično pojačati nakon što se završi polusezona u prvenstvu Srbije.