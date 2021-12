Prije 5 godina Zvezda je bila tek 209. u Evropi, a sad slavi rekord: Najveći skok na UEFA rang-listi, velikani iza nje!

Nevjerovatan uspjeh Crvene zvezde koja slavi rekordan plasman na UEFA rang-listi.

Crvena zvezda je remizirala u Bragi, a to je uz "nulu" Ludogoreca i Mitjilanda bilo dovoljno da završe prvoplasirani u grupnoj fazi Lige Evrope i tako direktno prođu u osminu finala tog takmičenja!

Koliko je to veliki uspjeh najbolje govori slavlje Dejana Stankovića nakon susreta, podvukao je nekoliko puta da je to i najveća stvar koju je Zvezda uradila od Barija, a osim što je sada Srbija nikad bliža koeficijentu koje daje direktnog učesnika Lige šampiona - uz to su crveno-bijeli ostvarili rekordan plasman na UEFA listi.

Prije samo pet godina Crvena zvezda je bila 209. klub u Evropi, sa mršavim koeficijentom zbog kog je teško igrati kvalifikacione runde u UEFA takmičenjima, ali se od tada sve promijenilo.

Zvezda je ostvarila najveći skok među klubovima na UEFA rang-listi i došla je do 35. mjesta!

Poslije najnovijeg uspjeha koeficijent Zvezde u tekućoj sezoni je čak 13 bodova, što daje ukupan "skor" od 44, po čemu su na 35. mjestu UEFA rang-liste sada izjednačeni sa Dinamom iz Kijeva, a ispred su recimo Olimpijakosa, Valensije, Milana, Marseja, Lila, Seltika...

Neće se samo na tome zaustaviti, željeće da pomjeraju granice, pa su sljedeći cilj Zenit, Frankfurt, Slavija Prag i Dinamo Zagreb, što nije nemoguće ako nastave ovako da igraju i dobro prođu na žrijebu za osminu finala.

