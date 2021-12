Svi su mislili da je gotovo, ali ne i Serhio!

Izvor: Twitter/printscreen/@101greatgoals

Trebalo je da bude veliko pojačanje i da zajedno sa Lionelom Mesijem donosi trofeje Barseloni. Mesi je otišao u PSŽ, a Aguerova karijera je iznenada morala da bude prekinuta zbog problema sa srcem.

Od svih golova koje je postigao u karijeri ipak će se jedan najviše pamtiti, onaj koji je Sitiju donio dugo čekanu titulu!

U sezoni 2010/11 u posljednjem kolu sezone Aguero je postigao vjerovatno najpoznatij gol u istoriji Premijer lige na meču sa Kvins Park Rendžersom. Mančester junajted je u jednom trenutku imao čak osam poena viška u odnosu na Siti i djelovalo je da će sigurno uzeti titulu, ali je pet pobjeda zaredom dovelo dva tima iz Mančestera na jednak broj bodova.

Bilo je potrebno da Siti savladao Kvins Park u posljednjem kolu šampionata, ali su stvari pošle naopako. Poveo je KPR 2:1, ali onda je Džoi Barton isključen.

Na samom početku nadoknade vremena koja je trajala pet minuta Edin Džeko je izjednačio, a onda je u 94. minutu Serhio Aguero dao gol za titulu!

Baloteli je u padu dodao do Aguera. on je prošao nekoliko koraka i smjestio loptu u mrežu za prvi titulu Mančester sitija još od 1968. godine! A kada se to desilo, počelo je pravo ludilo na stadionu!

Sergio Aguero scored probably the greatest goal in Premier League history! 93:20 will be forever his.pic.twitter.com/6YN9AW3PWw — 101 Great Goals (@101greatgoals)December 15, 2021

"To je ubjedljivo najvažniji gol u mojoj karijeri. Dao sam pogodak u posljednjem minutu za titulu, nisam siguran da će se to ikada ponovo dogoditi. Volio bih da vam opišem kako se to desilo, ali ne znam", iskren je bio Aguero.