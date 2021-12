Derbi za kraj Superlige u ovoj godini - šampion na najljepšem stadionu: Zvezda mora do pobjede, ali TSC ima svoj cilj!

Utakmicu protiv aktuelnog šampiona najavili su trener Žarko Lazetić i golman Nenad Filipović.

Izvor: MN PRESS

Posljednje kolo Superlige za ovu godinu donosi i derbi - aktuelni šampion gostovaće na jednom od najljepših stadiona u regionu. Fudbaleri TSC-a dočekaće u Bačkoj Topoli Crvenu zvezdu, a gosti iz Beograda pokušaće da se vrate na pobjednički kolosijek nakon šoka u prethodnoj rundi.

Ipak, zadatak neće biti lak. I TSC, predvođen novim trenerom Žarkom Lazetićem, želi da nastavi sa osvajanjem bodova. Cilj im je izlazak u Evropu na kraju sezone, a niz slabijih partija udaljio ih je od te pozicije. Zato mora da se nadoknađuje...

Šef stručnog štaba TSC-a Žarko Lazetić izjavio je da se raduje sutrašnjoj utakmici, jer je Crvena zvezda jedan od najboljih timova sa ovih prostora.

"Svi znamo šta Crvena zvezda predstavlja u domaćem fudbalu. Aktuelni su šampion, postigli su ozbiljne rezultate u Evropi i svjesni smo da nas čeka najteža moguća utakmica protiv šampiona, tako da sa maksimalnim respektom ulazimo u predstojeći meč", kazao je Lazetić.

Pogledjate kako izgleda stadion u Bačkoj Topoli:

Doskorašnji trener Metalca iz Gornjeg Milanovca naglasio je da Zvezda ima igrače koji se tokom utakmice lako prilagođavaju protivniku i lako menjaju formacije i način igre.

"Svjestan sam da će nam biti izuzetno teško da ugrozimo Zvezdu, ozbiljan su protivnik sa individualcima koji u svakom trenutku mogu da riješe meč, ali nećemo se predati unapred. Uz dobar pristup kakav imamo na treninzima i kakav smo imali na utakmicama koje sam sa klubom do sada odigrao pokušaćemo da dođemo do našeg cilja, a to su dobra igra i dobar rezultat", dodao je Lazetić.

Ovaj meč još jednom će donijeti okršaj Milana Borjana i Nenada Filipovića koji imaju rodbinske veze. Golman crveno-bijelih oženjen je sestrom TSC-ovog čuvara mreže, a Filipović je u najavi susreta podsjetio na dobre rezultate u Ligi Evrope i prvo mjesto u grupnoj fazi Zvezde

"U Ligi Evrope su bili fenomenalni, a po meni i u prvenstvu igraju odlično. Naravno, dešavaju se kiksevi svima pa i Zvezdi, ali mislim da i kod nas treba da bude normalno da svaki klub, pa i najbolji, može ponekad da izgubi, ili odigra neriješeno. Ne iznenađuje me rezultat koji je Zvezda imala protiv Radnika iz Surdulice. Mi prvenstveno gledamo sebe i svoje redove. Verujem da smo se konačno vratili na pravi, pobjednički kolosijek na kome i treba da budemo. U sutrašnjem meču ćemo dati sve od sebe da se prikažemo u najboljem svjetlu, da na domaćem terenu odigramo dobro i obradujemo navijače", rekao je Filipović.

FK TSC je trenutno 8. na tabeli sa 26 osvojenih bodova, dok je Crvena zvezda drugoplasirani tim prvenstva sa 51 bodom. Utakmica 21. kola Ling Long Superlige TSC - Crvena zvezda se igra u četvrtak 16.12.2021 od 16.05 u Bačkoj Topoli na TSC Areni.