FIFA objavila - Srbija pored Vlahovića ima još jednog vunderkinda! Zvezda ga već prodala, a ove sezone rijetko igra!

Dva srpska bisera, a pred jednim je dug put napretka.

Izvor: MN PRESS

Svake godine nastave prava pomama za novim izdanjem FIFA, najpopularnije fudbalske video igrice na svijetu. Sada se željno očekuje izdanje za 2022. godinu, a već su isplivale neke informacije.

Na novoj FIFA biće 250 vundekindova, igrača sa ogromnim potencijalnom koji se mogu razvijati tokom karijere u jednom od modova za igranje. Među tih 250 talentovanih fudbalera su i dva Srbina.

Jedan je naravno Dušan Vlahović. On trenutno ima ocjenu 78, što prilično čudi s obzirom na to da je jedan od nesumnjivo najboljih napadača svijeta u ovom trenutku. On obara rekorde, daje golove na svakom meču, a ako je vjerovati FIFA - blizu je svog potencijala.

Trenutno mu je ocjena 78, a potencijalno može da poraste do 85. A drugi srpski fudbaler u igrici može da se razvije približno kao Vlahović.

U pitanju je mladi 21-godišnji krilni fudbaler Ferencvaroša Željko Gavrić. Njega je Crvena zvezda prodala Mađarima, a tamo ne igra pretjerano često. Ove sezone je upisao tek pet nastupa, tri u prvenstvu i dva u kupu. U kupu je dao i svoj jedini gol ove sezone.

Gavrić je trenutno ocijenjen sa 68, a ima ogroman prostor za napredak pošto u FIFA može da dogura do ocene 81, čak za 13 veće od sadašnje,