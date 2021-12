Ronaldova majka promijenila mišljenje o Georgini: Nije htjela da Kristijano oženi nju, ali ove riječi mnogo otkrivaju!

Ronaldo i manekenka se još nisu vjenčali, a mislilo se da je njegova majka jedan od razloga...

Izvor: Instagram/doloresaveiroofficial/georginagio/Printscreen

Portugalska fudbalska zvezda Kristijano Ronaldo (36) i njegova dugogodišnja devojka Georgina Rodrigez (27) zajedno imaju ćerku Alanu Martinu, ali će uskoro postati roditelji i blizanaca.

Ipak, njih dvoje još uvijek nisu u braku, za šta se sumnjalo da veze ima Ronaldova majka Marija Dolores Aveiro. Ali sad se čini da ni ona više nije prepreka.

Španski mediji su svojevremeno pisali kako se Ronaldo i Georgina još nisu vjenčali upravo zbog njegove majke, koja je navodno mislila da devet godina mlađa manekenka nije istinska zaljubljena u njenog sina.

Njih dvoje su još od 2016. godine u vezi, uskoro će imati troje svoje djece, a u posljednjem intervjuu Ronaldove majke, ona je pohvalno govorila o "snajki".

"Georgina je dobra devojka i velika Kristijanova podrška", rekla je nedavno Dolores za portugalski časopis "Iprovavel".

Ranije se sumnjalo da Dolores nije oduševljena Georginom, smatrajući da ona možda i ne voli njenog sina, već da je sa njim u vezi zbog finansijskih razloga. Sada će ona proslaviti božićne praznike sa sinom i njegovom izabranicom.

"Biće to lijepi praznici. Razmjenjivaćemo poklone, pričati viceve i uživati zajedno. Hvala Bogu, imam sve što mi treba", rekla je Dolores.

Izgleda da više nema prepreka za Ronalda i Georginu da se vjenčaju. Njih dvoje su se inače upoznali u prodavnici, gdje je Georgina radila kao prodavačica.

"Tresla sam se pred njim, a onda se pojavila varnica. Inače sam vrlo stidljiva i možda me je to malo uznemirilo, čak i više pred osobom koja me je duboko dotakla samo jednim pogledom", rekla je svojevremeno Georgina o danu kada je upoznala Ronalda.