Zvezda odbila 4 miliona, sad ga pušta u drugu ligu: Propala mu tri transfera, tražili ga velikani, a odlazi na pozajmicu

Crveno-bijeli će se ove zime rastati sa velikim brojem igrača, a promjene u igračkom kadru trebalo bi da donesu više energije u nastavku sezone.

Izvor: Nikola Mitić/FK Crvena zvezda/Facebook

Bliži se početak prelaznog roka, a Crvena zvezda mora da krene u rekonstrukciju. Već se zna da stiže pojačanje u napadu koje je dogovoreno još prije pola godine, traže se rješenja na nekoliko pozicija od kojih je najbliže Danilo Arboleda, a biće i mnogo odlazaka!

Na izlaznim vratima kluba sa stadiona Rajko Mitić nalazi se veliki broj igrača, a pomalo neočekivano u toj grupi je i Njegoš Petrović. Kako prenosi "Mozzartsport", centralni vezni fudbaler preseliće se na pozajmicu u drugu ligu Španije.

Nekadašnji fudbaler Rada zapao je za oko Almeriji u kojoj već igraju Srđan Babić i Umar Sadik, pa mu neće biti problem da se adaptira na uslove u svom prvom klubu u inostranstvu. Po prvim informacijama, Njegoš bi se preselio na pozajmicu u trajanju od šest mjeseci, a zatim bi španski klub imao priliku da ga otkupi.

Iako je Zvezda ne tako davno odbila ponudu Sportinga iz Lisabona od četiri miliona i očekivala bar miliona evra više za Petrovića, sada nije ni blizu te cifre. Eventualno obeštećenje biće nešto preko miliona evra, a treba dodati i da bi španski tim preuzeo platu veznog fudbalera za narednu polusezonu. Malo uštede i malo zarade narednog ljeta - djeluje kao solidan posao za momka koji je tokom većeg dijela polusezone bio na marginama.

Zaigrao je tek u finišu jeseni i to zbog povrede Sanoga koji nije mogao da pomogne timu u nekim od najubitnijih mečeva. Ipak, Njegoš tada nije imao sreće, pa je i on propuštao mečeve zbog povrede, a mjesto u defanzivnom dijelu veznog reda zauzeo Slavoljub Srnić kojem to nije primarna pozicija.

I taj podatak pokazuje dovoljno o padu forme mladog fudbalera. Igrač kojem su u posljednjih godinu dana propali transferi u Torino i Anderleht više ne košta ni blizu onoliko koliko su crveno-bijeli tražili od tih klubova...

Petrović je 2019. godine stigao iz Rada, a tada je plaćen čak 400.000 evra. Odigrao je 87 mečeva, postigao tri gola od kojih je najbitniji na gostovanju Genku, ali ove sezone nije bio ni blizu partija iz prethodne, kada ga je Dejan Stanković redovno koristio na mečevima.