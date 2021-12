Znate Zdravka i Zorana, a treći Mamić je igrao u Srbiji: Bio je veliki talenat, ali uopšte nije volio fudbal!

Najstariji od braće Mamić je imao zanimljivu fudbalsku karijeru.

Izvor: MN PRESS

Zdravko Mamić je od Dinama napravio najmoćniji tim u Hrvatskoj, Zoran je u više navrata bio na klupi "modrih", dok je malo poznao da imaju još jednog brata!

U pitanju Ante-Stojan Mamić, poznatiji kao "Stojko", koji je takođe bio u fudbalu.

Najstariji od braće iz Bjeloravara rođen je 1957. godine i u svoje vrijeme važio je za veoma talentovanog napadača. Bio je brz sa loptom, prefinjen, ali imao je veliku manu - nije pretjerano uživao u fudbalu.

Karijeru je počeo u Zagrebačkim plavima, dok je u Hajduku proveo dvije godine. Sa "bilima" je bio i šampion Jugoslavije iz 1979. godine, međutim nije igrao, sem na prijateljskoj utakmici protiv Mančester junajteda na "Poljudu" kada su Splićani slavili 6:0. Zabilježio je ukupno tri zvanična nastupa za Hajduk, a potom otišao u Srbiju.

Bio je član Napretka iz Kruševca, nakon čega se preselio u MLS ligu, ali je rano završio profesionalnu karijeru u Dubravi pošto nije bio toliko "lud za fudbalom.



"Nevjerovatan talenat, dečko u kojem sam vidio veliku perspektivu. Njegov otac, pa i brat Zdravko zamolili su me da ga preporučim Dinamu. Trener je bio Vlatko Marković i dobili smo odbijenicu, rekao je da mu nije potreban. Okrenuo sam se prema Hajduku i ponudio Stojka Iviću. Pozvali su ga na probnu utakmicu u Kistanje, no prekinulo ju je olujno nevrijeme pa Stojko nije ni dobio šansu. No Ivić mi je rekao: 'Ako ti kažeš da je pravi igrač, ja ga uzimam!'", rekao je za Večernji list Ivo Pavlica, prvi Stojkov trener.

Kratko je bio trener, tri meča je vodio Dubravu, ali je imao samo jedan bod i gol-razliku 11:0, pa je dobio otkaz.