Srbin dobija šansu u Bajernu ili odlazi iz kluba: Dominira u rezervnom timu, a zovu ga 3tri njemačka kluba!

Mladi srpski fudbaler mogao bi u januaru da napravi veliki iskorak u karijeri i preseli se u neki od timova Bundeslige.

Izvor: MN PRESS

Impresivne igre za rezervni tim Bajerna ove sezone dale su krila Nemanji Motiki, srpskom fudbaleru koji već godinama stasava u njemačkom velikanu. U martu će proslaviti 19. rođendan, pa Nemanja smatra da je vrijeme da se napravi iskorak u seniorskom fudbalu.

Pošto je teško očekivati da će tokom proljećnog dijela sezone dobiti priliku u prvom timu Bajerna - tamo je baš ozbiljna gužva, Nemanja Motika spreman je da napusti klub!

Za početak bi to bila pozajmica u trajanju od šest mjeseci, a reprezentativac Srbije do 19 godina želio bi da tokom januara pojača neki klub iz Bundeslige. Kako prenose njemački mediji, Motika je interesantan Verderu, Hamburgu i Augsburgu, a on se nada da bi mogla da stigne ponuda i od nekog jačeg tima.

Nemanja Motika je reprezentativac Srbije:

Nije isključeno da prihvati poziv i nekog od ova tri tima jer mu igranje za rezervni tim kluba iz Bavarske stvarno više nije izazov.

U jesenjem dijelu prvenstva regionalne lige tj. četvrtog ranga takmičenja nastupio je na 24 meča, uz 15 golova i još osam asistencija na svom kontu. Impresivan učinak za momka koji najčešće igra kao lijevo krilo, ali se dobro snalazi i na preostale dvije pozicije u ofanzivi.

U Bajernu još nisu donijeli odluku o Nemanjinoj budućnosti, a ona možda zavisi i od Kingslija Komana. Francuski fudbaler bi mogao da napusti klub, što bi otvorilo jedno mjesto na krilnim pozicijama, pa bi srpski fudbaler pokušao da se nametne za njega.