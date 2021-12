Košmar Serhija Ramosa i kiks Pari Sen Žermena: Drama i gol u 91. minutu, ali Španac ga nije vidio!

Burno gostovanje Parižana u Ligi 1

Izvor: Profimedia

Pari Sen Žermen odigrao je 1:1 protiv Lorijena u gostima i to nakon što je izbjegao poraz golom Maura Ikardija u 91. minutu.

Na terenu tima iz zone ispadanja, Parižani su spriječili potpunu blamažu sa igračem manje, jer je legendarni Španac Serhio Ramos za tačno 40 minuta u igri dobio crveni karton i morao da ranije ode u svlačionicu.

A ušao je odmah poslije poluvremena!

Iako je Mesi odigrao cijeli meč, to nije bilo dovoljno da se do kraja slomi otpor autsajdera, a kao kuriozitet ostaje podatak da je Serhio Ramos odigrao manje od 180 minuta za Parižane i za to vrijeme dobio crveni karton.