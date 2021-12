Da li je Zvezda oštećena u Istanbulu? Sudije oduzele poen crveno-bijelima, pogledajte spornu situaciju! (ANKETA)

Crvena zvezda je izgubila za jedan poen. Da li je to baš ovaj?

Izvor: Sportklub/Printscreen

Crvena zvezda je vodila cijelu posljednju četvrtinu, borila se, a na kraju je izgubila jednim poenom razlike. A taj jedan poen joj je prvobitno bio dodijeljen!

Kada je Nikola Kalinić pogodio trojku uz faul na četiri minuta uz fazl na semaforu je pisalo 80:74. Otišlo se na tajm-aut, a kada su se igrači vratili na teren i Kalinić stao da izvede slobodno bacanje Zvezda je stajala na 79 poena! Šta se desilo?

U minutu odmora sudije su odlučile da pogodak koji je Stefan Lazarević postigao pri rezutlatu 74:72 za Crvenu zvezdu proglase za dvojku!

Lazarević je na 4:49 do kraja pogodio sa centralne pozicije, a sudije su prvo dodijelile trojku i rezultat je bio 77:74 za Crvenu zvezdu. Potom su se skoro dva minuta kasnije predomislile, odlučile da je on gazio liniju i to preinačile u dvojku!

Pogledajte tu situaciju:

Vrhovi prstiju Stefana Lazarevića jesu bili na samoj ivici linije za tri poena. Ali ostaje pitanje da li je ovo dvojka ili trojka i da li bi se nešto promijenilo da je prvobitna odluka sudija ostala.

Treba pomenuti da je pravilo Evrolige da u slučaju nedoumice ostaje prvobitna odluka donijeta na terenu, što znači da su sudije morale da imaju jasan dokaz da je Lazarević nagazio liniju za tri.

