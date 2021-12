Nekadašnji član Borca m:tel s Vošom u finalu Svesrpskog kupa: Iznenadio me poraz Banjalučana, ali bolje sad nego u BiH!

Rukometaš novosadske Vojvodine Bojan Rađenović priznao je nakon trijumfa nad Metaloplastikom da je bio malo iznenađen porazom svog nekadašnjeg kluba u prvom polufinalu Svesrpskog kupa u Loznici.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Novosađani su bez većih problema po peti put izborili plasman u finale Svesrpskog kupa, gdje ih u četvrtak očekuje dobojska Sloga, koja je u prvom polufinalu eliminisala Borac m:tel.

Nekadašnji član crveno-plavih iz Banjaluke, koji je od juna prošle godine obukao dres "lala" bio je pomalo iznenađen porazom izabranika Mirka Mikića u duelu sa Dobojlijama.

"Malo me je iznenadio poraz Borca od Sloge u prvom polufinalu, ali s neke igračke strane, jasno mi je da su bili umorni od naporne polusezone u prvenstvu, pa je to shvatljiv pad. Ako negdje mora da se izgubi, onda je bolje da se izgubi ovdje a da na kraju osvoje titulu šampiona Bosne i Hercegovine. Ja im to od srca želim",izjavio je Rađenović.

O samom meču protiv šabačke ekipe, rekao je da Vojvodina ide da osvoji sve što bude mogla.

"Nadali smo se pobjedi, dobro smo odigrali jer smo i trenirali za Svesrpski kup. Što se tiče cijele sezone, naši ciljevi su jasni, mi idemo na sve moguće trofeje, kupove i čestitao bih svojim saigračima na trijumfu, a ekipi Metaloplastike na fer i korektnoj borbi", dodao je igrač novosadske ekipe.

Finalni dvoboj za peti pehar Novosađana ili prvi trofej za Dobojlije na rasporedu je u četvrtak s početkom od 18.00 uz direktan TV prenos na RTS i RTRS plus.