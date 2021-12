Trener iz BiH napravio haos i otjerao još jednu zvijezdu: Igrači se bune - "ne bih došao ni da me je zvao!"

Reprezentacija Maroka će biti dosta slabija nego što se očekivalo jer neki od najboljih igrača nisu na spisku Vahida Halilhodžića.

Kup afričkih nacija igraće se između 9. januara i 6. februara 2022. godine, a po imenima koja imaju na raspolaganju Maroko je mogao da bude jedan od favorita na tom takmičenju. Ipak, pred samo takmičenje ne djeluje da će tako biti jer se Vahid Halilhodžić posvađao sa nekim od najboljih fudbalera te zemlje.

Stručnjak iz BiH koji je i ranije bio dio incidenata kao selektor ove afričke zemlje precrtao je Ziješa, Mazrauija, Harita i Tarabta, a čini se da je u otvorenom sukobu i sa iskusnim Junesom Belhanđom.

"Ne bih se odazvao pozivu ni da me je zvao. On je mrtav za mene. Nije me cijenio kao sportistu, iako sam igrao dobro u klubu", rekao je Belhanđa nakon što je saznao da neće biti učesnik predstojećeg turnira.

Junes inače ima 58 nastupa za reprezentaciju, a bio je dio tima i na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. U međuvremenu, njegova klupska karijera obilježena je timovima poput Monpeljea, Dinamo Kijeva, Šalkea i Nice, pa čudi da ga selektor nije pozvao za ovu akciju nacionalnog tima.

Ipak, Vaha je ponudio objašnjenje za to.

"Trener je taj koji bira ko će igrati. Njegove izjave su pretenciozne", zaključio je nekadašnji fudbaler koji je legenda Veleža i Nanta.

Prije ovog slučaja javnost u Maroku pogodio je sukob Vahe i Hakima Ziješa, a zbog toga na kontinentalnoj smotri neće biti fudbalera Čelsija - čovjeka koji je selektora nazvao klovnom.

Grupa u kojoj se na Kupu afričkih nacija nalazi Maroko biće zanimljiva i navijačima Crvene zvezde. U njoj su još Gana koju predvodi nekadašnji igrač crveno-bijelih Milovan Rajevac, Komorska Ostrva za koja igra El Fardu Ben i Gabon u čijem sastavu će btii Gelor Kanga.

