Ove klubove gleda najviše navijača u regionu! Zvezda druga, u vrhu i Borac!

Ovako izgleda lista najgledanijih timova na Balkanu.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Izazvala je izjava srpskog fudbalera mnogo polemike u Hrvatskoj. Komnen Andrić, prvi strijelac tima, je rekao da "Dinamo zaslužuje veću podršku navijača, posebno u 'manjim' utakmicama".

Bura se podigla, a tim povodom je jedna navijačka stranica Zagrepčana odlučila da izvuče statističke podatke o broju ljudi na tribinama na mečevima u regionu.

Napravili su analizu polusezone i napravili zanimljivu tabelu. Na vrhu liste je splitski Hajduk koji čeka titulu još od 2005. godine, iza je Crvena zvezda, a na posljednjem desetom mjestu je Dinamo.

"Gledajući samo domaći teren u nacionalnim ligama brojke Dinama su porazne, zapravo sramotne. Poređenja radi Partizan ima prosjek od 2.280 ljudi što je za samo sedam manje od Dinama. Bolno zvuči činjenica da je među 10 najgledanijih pet iz Bosne i Hercegovine. Posebno ako se uzmu u obzir svi parametri i potencijal Dinama sa ostalim klubovima. Zašto je to tako?", pitaju se navijači "modrih".

Kada su brojke u pitanju Hajduk u proseku gleda 9.867 ljudi, Zvezdu 6.249, Željezničar 3.624, a iza su Borac iz Banja Luke, Sarajevo, Rijeka, Zrinjski, Posušje, Maribor i Dinamo.

"Na stadion se ide zbog protivnika i to je u Zagrebu nažalost tako. Kada se igra protiv Mančester sitija, Atalante ili Šahtjora, tribine su pune. Kada se igra protiv Slaven Belupa ljudi me pitaju zašto idem da gledam to", komentar je jednog od navijača.