"Neće oni nigdje!" Zvijezdi Junajteda blokiran odlazak: "Diktator" ga ne pušta ni za šta na svijetu - otkrio i zašto!

Rangnik je poručio da mu je Urugajac neophodan.

Izvor: Profimedia

Ralf Rangnik je poručio zvijezdi Mančester junajteda da će njegov eventualni transfer biti stopiran u januarskom prelaznom roku i da on nigdje neće moći da ode.

Menadžer "crvenih đavola" javno je poručio Edinsonu Kavaniju koliko mu je on važan igrač!

Mančester junajted se sprema za utakmicu protiv Vulverhemptona u ponedjeljak uveče, ali i za nastavak naporne sezone. U njihovom timu ostaće i urugvajski napadač.

Pominjalo se prethodnih nedjelja da bi Kavani mogao da napusti Junajted i možda čak ode u Barselonu, imajući u vidu da nije dobijao mnogo prilika na terenu od dolaska Kristijana Ronalda u klub.

Ipak, Rangnik sada kaže da tako nešto ne dolazi u obzir.

"Rekao sam mu od prvog dana da je on vrlo važan igrač. On je vjerovatno jedini igrač koji može da igra u napadu i sa licem i sa leđima okrenutim golu. I dalje smo u tri takmičenja, tako da će mi Edi sigurno biti potreban", rekao je Rangnik pred dolazak Vulvsa u Mančester.

"Njegov profesionalizam i rad su nevjerovatni i rekao sam mu da očajnički želim da on ostane ovdje do kraja sezone. On to zna. Zato je na posljednjem meču igrao u napadu pored Kristijana Ronalda", rekao je Rangnik i tako odagnao sumnje po pitanju Urugvajca.

(MONDO)