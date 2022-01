Liverpul morao da čeka 30 godina, koliko će dugo Junajted patiti: Da li rješenje košta 120 miliona i igra za Vest Hem?

Jako teški dani na Old Trafordu

Izvor: Profimedia

Mančester junajted ponovo je razočarao i izgubio na svom terenu protiv Vulverhemptona, čime je dodatno produbio krizu u kojoj se nalazi.

I taj meč ogolio je velike probleme u igri "crvenih đavola", za koje se zna da su veoma duboki i da očigledno neće moći uskoro da budu riješeni. U ovom trenutku su sedmi na tabeli i zaostaju čak 22 boda za Mančester sitijem.

Nekadašnja zvijezda Premijer lige Džejmi Rednap (48) analizirao je situaciju na Old Trafordu na Skaj sportsu.

"Govorimo o menadžeru koji je došao u klub sa svojim sistemom 4-2-2-2, a to ovdje ne radi. Kada dođete, morate da imate prave igrače i to nema veze sa sistemom igre. Onda je pokušao da igra sa trojicom pozadi, pa sa formacijom 4-4-2 i na kraju krajeva, mislim da izmišlja formacije. Uopšte nema identiteta, ni ideje kako pokušavaju da igraju", rekao je on veoma otvoreno.

Izvor: YouTube/Sky Sports Football

Iako zaista nije na mjestu porediti u bilo čemu Mančester siti i Mančester junajted, bivši vezista Liverpula naveo je još jedan konkretan primjer:

"Ako gledate kako igraju Mančester siti i svi najbolji timovi, vidite da imaju kontrolu u sredini terena. Junajted ni na trenutak nije imao kontrolu u veznom redu. Ni u jednoj situaciji nisu razmjenjivali dodavanja, nikad nisu bili u stanju da steknu samopouzdanje na taj način."

DA LI JE RANGNIK RJEŠENJE?

Izvor: Fonet/AP/Dave Thompson

"Ne može biti lošije od tog nastupa, pa neće biti potrebno da prođu dan ili dva da bi se napravila ta promjena. Ovo su vremena kakva se ne pamte. Ako je on (Ralf Rangnik) dugoročni projekat, onda je potrebno da mu date vrijeme, ali morate da imate ideju šta radite. Liverpulu je bilo potrebno 30 godina da pronađe Jirgena Klopa. Mančester junajted mora da nađe svog Klopa. Vidim mnogo igrača koji igraju za sebe... Razlog zbog kojeg je Mančester siti najbolji tim je što radi napornije od drugih. A, Mančester junajted sebi prečesto dopušta ovakve nastupe", rekao je Rednap.

SPASILAC IGRA ZA VEST HEM?

Izvor: Profimedia

Sudeći prema vijestima sa Ostrva, Junajted trenutno ne traži novog menadžera, već novog igrača, pa se nagađa da je meta "crvenih đavola" Deklan Rajs iz Vest Hema. Posrnuli velikan navodno je spreman da plati odličnog vezistu čak 120 miliona evra i da ga dovede sljedećeg ljeta.

Ipak, taj transfer u velikoj mjeri će zavisiti od toga da li će Junajted igrati Ligu šampiona, a pogledajte koliko je trenutno udaljen od četvrtog mjesta tabele: