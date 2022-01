"Još ne želim da zapalim tu cigaretu!" Zlatan ne pomišlja na kraj karijere, imao je poruku i za Mbapea: Da sam ja on...

Švedski napadač dao je opširan intervju za L'Ekip.

Izvor: Profimedia

Zlatanu Ibrahimoviću ističe ugovor sa Milanom na kraju ove sezone, ali prema najavama iz Italije, to ne znači kraj.

Švedski napadač bh. korijena će, kako ističu italijanski mediji, produžiti ugovor sa rosonerima na još godinu dana, pa će Stefano Pioli i sljedeće sezone imati na raspolaganju sjajnog napadača koji je u oktobru proslavio 40. rođendan.

Mnogi igrači njeghovih godina znali bi već da uživaju u "penzionerskim" danima, ali ne i Ibrahimović, koji je dao opširan intervju za L'Ekip.

"Normalno, kad imate 40 godina, kod kuće ste, zapalite cigaretu i 'vrtite film' šta ste uradili tokom karijere. Ja, međutim, još uvijek nisam spreman za tu cigaretu", u svom stilu je Zlatan počeo intervju za poznati francuski list.

Osvrnuo se i na boravak u Pari sen Žermenu, čiji dres je nosio tokom četiri sezone (od 2012. do 2016.) i za to vrijeme na 180 mečeva postigao nevjerovatnnih 156 golova.

"Nije lako igrati u Ligi 1, nije to tako slaba liga kao što ljudi tvrde. Francuska ima sjajne talente koji su gladni uspjeha, a uz to su i veoma jaki na fizičkom planu. Francuzi su poznati po svojoj aroganciji, i mene su tokom karijere mnogi smatrali kao takvog, pa iz tog razloga mislim da bi trebalo da budu ponosni što sam ih predstavljao na najbolji mogući način", nastavio je Ibrahimović, komentarišući dalji rast "svetaca" od negovog odlaska.

"Radio sam svaki dan i ponosan sam na ono što sam ostvario. Svakim danom klub je sve jači i jači i mogu da kažem da sam dao svoj doprinos, pružajući ono što sam naučio kroz igranje u Juventusu i Milanu. Kada su me angažovali, htjeli su da dostignu najveći mogući nivo, ali moralo je mnogo da se radi. Ponosan sam kad vidim gdje sam bio na startu, a kakvo je stanje sada."

Kroz nastupe u Milanu, Ibrahimović je imao priliku da sarađuje sa sadašnjim čuvarom mreže Parižana Đanluiđijem Donarumom, za kojeg ima samo riječi hvale.

"Najjači je na svijetu i to je to. O tome nema rasprave. Igrao sam sa njim, znam o čemu govorim."

Jedna od najaktuelnijih tema svakog prelaznog roka je Kilijan Mbape, za čije usluge je već dugo zainteresovan Real Madrid.

Situaciju u kojoj se trenutno nalazi mladi napadač "trikolora" komentarisao je i Ibrahimović.

"Sve zavisi šta on želi i o čemu razmišlja. Ja bih išao u Real Madrid, ali da sam u rukovodstvu Pari sen Žermena, uradio bih sve da ga zadržim. Odluka je na njemu. Mbape me je pitao šta da radi i rekao sam mu: 'Da sam ja ti, išao bih u Real'. Igrao sam u različitim državama i tako sam napredovao i razvio se kao fudbaler. Mnogo je lakše ako si stalno u svom dvorištu. Ako idete u druge zemlje, to je avantura", zaključio je Ibrahimović, koji će večeras biti velika uzdanica Milana i Stefana Piolija u derbiju protiv Juventusa.

(mondo.ba)