Eksplicitni snimci sudije kruže internetom - Italija priča o njoj! (FOTO)

Morala je da se oglasi zbog svega.

Italijanska fudbalska sudija Dijana Di Meo (22) oglasila se na svom Instagram profilu, otkrivši svojim pratiocima da je bila žrtva internet nasilja.

Ona je otkrila da na društvenim mrežama kruže njeni eksplicitni snimci i fotografije za koje kaže da ih nikom nije slala.

Dijana se bavi fudbalskim suđenjem, a osetila je potrebu da se video porukom obrati svojim pratiocima i objasni situaciju.

Atraktivna plavuša je objasnila da taj materijal nikada nikom nije poslala i da smatra da joj je telefon bio hakovan, zbog čega joj se, kako kaže, život pretvorio u pakao.

"Dvije sedmice patnje, ali sada opet dišem. Ne znam ko je slao moje privatne video snimke, a mislim da je mobilni hakovan i da su pomoću virtuelne memorije mog telefona došli do tog materijala. To je kružilo po društvenim mrežama, ljudi su slali jedni drugima i sve je na kraju završilo na OnlyFansu. Možda sam i ostavila negdje svoj telefon bez nadzora, a to je nekome bilo dovoljno da napravi pakao od mog života", napisala je Dijana i dodala da je zbog svega podnijela prijavu.

