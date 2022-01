"Višestruka dobit za srpski fudbal!" Promovisana knjiga o zlatnim "orlićima", Savo Milošević: Zaslužili su i više!

"Ove dvije generacije, pod vođstvom dva sjajna stručnjaka Drulovića i Paunovića, uspjele su da urade stvari koje ih odvajaju od drugih generacija", istakao je Savo Milošević.

Izvor: MN PRESS - ARHIVA

U Beogradu je prije nekoliko dana promovisana knjiga o dvije generacije srpskih fudbalera koje su ušle u istoriju osvajanjem titula evropskog i svjetskog šampiona.

Riječ je o kapitalnom štivu, autora Igora Gačića, Nebojše Petrovića i Mirka Vrbice, koje čuva uspomenu na fantastične rezultate pulena Ljubinka Drulovića u Litvaniji 2013. i Veljka Paunovića na Novom Zelandu 2015. godine.

Među brojnim zvanicama koje su uveličale promociju održanu u srpskoj kući fudbala u Staroj Pazovi, bio je i Savo Milošević, tadašnji direktor nacionalnih selekcija i jedan od najzaslužnijih za trijumfalne pohode zlatnih Orlića.

"Možda je ova knjiga morala da bude i ranije napisana, ali nikad nije kasno. Ovi momci su zaista zaslužili i više od toga. Od države i od svih nas. Podvizi koje su ostvarili samo na prvi pogled djeluju lako i jednostavno. Stalno pričamo o generacijama koje su talentovane i koje imaju ogroman potencijal. Bilo ih je bezbroj, možda još boljih i kvalitetnijih. Ali su ove dvije, pod vođstvom dva sjajna stručnjaka Drulovića i Paunovića, uspjele da urade stvari koje ih odvajaju od drugih generacija", rekao je Milošević za agenciju Anadolija.

Knjiga sa dva lica, pod nazivom "Svjetski i evropski šampion", zamišljena je kao vodič kroz priču "Kako se postaje šampion" i bavi se najsvjetlijim događajima iz moderne istorije Fudbalskog saveza Srbije.

"Dopada mi se kako je bivši predsjednik Saveza Tomislav Karadžić objasnio šta je sve neophodno da biste neku selekciju doveli uopšte u poziciju da se bori za neki značajniji rezultat. Počev od organizacije u samom sistemu, preko pripreme za realizaciju projekta, do infrastrukture. Posebno mi je drago što se promocija knjige održala baš u Staroj Pazovi, u našoj kući fudbala odakle su ovi momci krenuli u osvajanje Evrope i svijeta. Kada cijeli sistem funkcioniše kako treba, dođe red na teren gdje zavisite samo od sebe. Zato je bilo od izuzetne važnosti da imamo selektore koji su od prvog do posljednjeg dana vjerovali u uspjeh. Kao što danas imamo selektora koji vjeruje. Mislim da je to ključna riječ. Morate da vjerujete u nešto, ukoliko želite da stignete do cilja. Bez toga je svaki posao uzaludan", istakao je Milošević.

Pored aktuelnog selektora A tima Srbije Dragana Stojkovića, promociji u Staroj Pazovi prisustvovali su i kapiteni obje generacije, Predrag Rajković i Marko Pavlovski, koji su imali čast i privilegiju da poslije finalnih mečeva u Litvaniji i na Novom Zelandu, prvi podignu velike pehare. Milošević je podsjetio na još jedan faktor bez koga nema uspjeha u fudbalu.

"Veoma je bitno koliko ste spremni da se žrtvujete za stvari koje želite da uradite. Pouzdano znam da su ovi momci zajedno sa svojim selektorima bili spremni na sve. Kada toj vjeri, želji i požrtvovanju, dodate talenat koji u srpskom fudbalu nikada nije bio sporan, onda dobijete rezultate za ponos. Nadam se i iskreno vjerujem da se dometi ove generacije neće završiti na trijumfima u omladinskom uzrastu. Fudbaleri koji danas stasavaju imaju uzore u evropskim i svjetskim šampionima. To znatno olakšava proces stvaranja novih asova. Mnogo mi je drago što okosnicu Piksijevog tima čine puleni Veljka Paunovića i Ljubinka Drulovića. Dobit za fudbal Srbije je višestruka", smatra Milošević.

(mondo.ba)