U Banjaluci se osjećam kao kod kuće, lijepo je čuti da me "Lešinari" cijene! Toni Jović po povratku u Borac!

Iskusni napadač iz Hrvatske Toni Jović vratio se banjalučki Gradski stadion, gdje je s dosta uspjeha nastupao od 2014. do 2016. godine.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Njegov transfer iz španskog četvrtoligaša Agiljasa objelodanio je potpredsjednik Borca Bogoljub Zeljković, što je hrvatski napadač potvrdio u razgovoru za naš portal.

"Dogovorili smo do kraja sezone, pa ćemo onda vidjeti šta i kako dalje", počeo je Jović razgovor za MONDO.

Uvjeren je da crveno-plave očekuju dobri rezultati u nastavku m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine i da neće imati problema sa adaptacijom u banjalučkom klubu.

"Mislim da bismo mogli imati dobru polusezonu na proljeće je imamo dosta vremena da se spremimo i uigramo. Neće mi biti potrebno puno vremena da se prilagodim u banjalučkom klubu s obzirom da dosta saigrača poznajem, s nekim sam i igrao zajedno, tako da tu neće biti problema".

Jović je svjestan da je u jesenjem dijelu Borac stigao do željenog trećeg mjesta, koje vodi u Evropu naredne sezone, ali najviše bi volio da osvoji pehar Kupa BiH.

"Predstoji nam bitka za Evropu, nadam se da ćemo to ispuniti jer to i jeste cilj Borca.Fokus je ove sezone na Kupu BiH. S obzirom da sam sa Zrinjskim osvojio dvije titule m:tel Premijer lige BiH, sa Širokim Brijegom sam bio u polufinalu Kupa, potom se prekinula sezona zbog korona virusa, pa se nadam da ću sa Borcem uspjeti da podignem trofej. To bih najviše volio".

Prema njegovim riječima, fizički je spreman za sve što ga očekuje u banjalučkoj ekipi, gdje će se boriti sa ostalim igračima za mjesto startera u ekipi.

"Svi smo svima konkurencija, nezahvalno je govoriti da li ću biti prvotimac jer nisam odradio nijedan trening s ekipom, ali dolazim iz takmičarskog ritma jer u Španiji nismo imali pauzu osim par dana oko Nove godine. U nedjelju smo igrali u prvenstvu, a ja sam posljednji put igrao prije dvije sedmice tako da sam spremam već za utakmice. Vjerujem da će mi biti lakše da uđem u period priprema u turskoj Antaliji".

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Istakao je da je ispratio sve dolaske i odlaske sa banjalučkog Gradskog stadiona - klub je ove zime već doveo krilnog igrač Obrena Cvijanovića, desnog beka Luku Cucina, veznjaka Gorana Brkića i Ljubišu Reljića, a očekuje se i dolazak krilnog igrača Ferhada Ajaza iz Švedske. Iz Platonove su otišli Goran Zakarić, Marko Jovanović, Bojan Marković i Amar Tahrić, a Nikola Lakić i Ante Živković su poslani na pozajmice.

"Vidio sam igrače koji su došli u Borac, mislim da smo se dobro pojačali, naravno bilo je i odlazaka jako bitnih igrača, ali šta je tu je. Na nama je da se pokažemo u pravom svjetlu i da ostvarimo ciljeve koji su zacrtani. Mislim da su dobra pojačanja, a na nama je da se izborimo za svoju minutažu i pružimo ono što je najbolje za ekipu".

Nije krio radost što se ponovo vraća u grad na Vrbasu.

"U Banjaluci se osjećam kao kod kuće, i taj period kad sam bio u Borcu ostao mi je u jako lijepom sjećanju. Sa 70 odsto svlačionice sam ostao u stalnom kontaktu i danas, stvarno je to bio lijep period. Vjerujem da me navijači Borca pamte po dobrom, uvijek sam davao svoj maksimum i mislim da su to znali cijeniti. Nedavno mi se javio prijatelj iz Rijeke, slavio je Novu godinu u Banjaluci u društvu nekoliko 'Lešinara'. Svi su o meni lijepo govorili i stvarno sam bio srećan jer me ljudi vole i poštuju. Taj momenat kao da je predvidio da ću ponovo obući crveno-plavi dres".

Zato je na kraju razgovora imao poruku za najvatrenije pristalice crveno-plavih.

"Htio bih samo da kažem da sam uživao igrati svaku utakmicu koju su nas bodrili, pogotovo derbije u Banjaluci i nadam se da ćemo se na proljeće svi zajedno radovati. Mogu da obećam da ću davati sve od sebe na svakom treningu i svakoj utakmici u kojoj dobijem šansu", zaključio je Jović.