Fudbaleru Partizana bolest oduzela moć! Natho izgubio svu snagu, ali se sprema da poleti! (VIDEO)

Crno-bijeli će u prolećnom dijelu sezone moći da računaju i na Bibarsa Natha.

Teško je bilo Partizanu da se u finišu jesenjeg dijela prvenstva navikne na život bez Bibarsa Natha. Iskusni fudbaler se požali se na umor tokom meča reprezentacije Izraela, a nakon detaljnih pregleda odlučeno je da je pauza najbolje rešenje.

Crno-bijeli su ostali bez Natha zbog anemije, a vezni fudbaler mnogo se mučio sa umorom i brzim gubljenjem snage.

O tome je progovorio tek kada je pobijedio bolest i priključio se saigračima na početku priprema za drugi dio sezone. Bibars Natho objasnio je sve detalje višemjesečne borbe u kojoj se oporavljao od anemije i povrede aduktora.

"Za druge ljude to je bilo dva mjeseca, ali meni je izgledalo kao dvije godine. Bolje što što mi se to desilo poslije 15 godina karijere, ali nije dobro ni sada. Posljednjih šest mjeseci sam se osjećao slabije, ali nisam razumio zbog čega. Razmišljao sam o mnogim stvarima, ali ne i o anemiji. Srećan sam jer sam našao rješenje, pošto je moglo da pređe u nešto ozbiljnije. Riješio sam to i vratio sam se jači nego ikada", tvrdi Natho.

Bibars trenira sa saigračima, pogledajte njegove slike iz Turske:

Na anemiju koja ga je mučila nadovezala se i neugodna povreda od koje je morao da se oporavlja tokom iste pauze. Ali, sve je to prošlost...

"Imao sam i povredu aduktora. Posljednjih godinu dana osjećao sam veliku bol. Poslije 60 ili 70 minuta igre osjećao sam se užasno. Uz to, anemija mi je oduzela svu moć i snagu koju sam imao. Sada sam spreman ponovo da poletim", ističe izraelac.

Tokom pauze je gledao Partizan iz Izraela, a nije mu bilo svejedno. Povrijedili su se Marković, Gomeš i Pantić, pa je pomislio da će rezultati biti slabiji ali, to se nije dogodilo.

"Počeo sam da paničim. Ali saigrači nisu odustali i ostvarili su dobre rezultate do kraja i pokazali da imamo dobru klupu. Vidjelo se da, ako neko ne može da igra, imamo igrače koji će da ih zamijene", rekao je bibars Natho za klupski jutjub kanal.

Sada su prošlost i povreda i anemija, pa je iskusni vezni fudbaler sa ostatkom ekipe u Turskoj, gdje se priprema za proljećni dio prvenstva i napad na šampionsku titulu. Nakon što je potpisao produćetak saradnje, to je sljedeći cilj u crno-bijelom dresu.

Pogledajte cijeli razgovor sa Nathom: