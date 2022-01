"Nije on Vlahović, biće novi Ibra" - Objasnio Italijanima sve o Lazetiću: Garantuje da je Milan pogodio pojačanje!

Nekadašnji srpski fudbaler Darko Kovačević ostavio je trag u italijanskom fudbalu, a sada komentariše transfer mladog igrača iz Zvezde u Milan.

Izvor: MN PRESS

Marko Lazetić je napustio pripreme Crvene zvezde i otišao u Milanu gdje obavlja ljekarske preglede pred potpis ugovora. Još nije promovisan u italijanskom klubu, ali je posao gotov - o tome je govorio i Zvezdan Terzić.

Crveno-bijeli će zaraditi pet miliona uz procente od naredne prodaje, a mladi napadač će imati lijepu priliku da se dokaže u jačoj ligi. O njemu i njegovim kvalitetima Italijanima je pričao nekadašnji napadač Zvezda i Juventusa Darko Kovačević, čovjek koji dobro poznaje Lazetića.

Iako zvanično nije ni stigao u klub, već su počela poređenja sa Dušanom Vlahovićem koji ovih dana završava transfer iz Fiorentine u Juventus.

"Novi Vlahović? Prije bih ga uporedio sa Ibrahimovićem. Znam da je to mnogo ozbiljnije poređenje, ali me po osobinama više podsjeća na Zlatana. Visok je, ali može da uradi mnogo toga, u tehničkom smislu. Naravno, ima samo 18 godina i rano je da pričamo da li će da dostigne određeni nivo. Ali čim ga je Milan kupio, i to nešto znači", rekao je Italijanima Darko Kovačević.

Lazetić će, po prvim najavama, ostati u timu i boriti se protiv Zlatana Ibrahimovića i Olivijea Žirua za mjesto u timu.

"Može da uči od šampiona kakvi su Ibra i Žiru. Pored njih će da napreduje. Radiće i sa Piolijem, jednim od najboljih trenera u Italiji za promociju mladih igrača. Dobro zna kada treba da ih lansira, kao i da sačeka ako treba. Sviđa mi se njihova filozofija. Timovi kao što su Lajpcig i Salcburg su koncentrisani na igrače do 25 godina, a sada je i Milan na tom nivou. Investiraju u mlade, a onda se bore za Skudeto", rekao je nekadašnji napadač.

Kovačević smatra da je Milan pogodio kada je u pitanju ovaj transfer.

"Milan je napravio odličan posao. Nekoliko puta sam ga gledao, kako u Zvezdi, tako i u omladinskoj reprezentaciji. Zbog toga, garantujem da je Milan došao do pravog talenta, sa velikim potencijalom. Dobro je građen za napadača, sa odličnom tehnikom. Ima osjećaj za gol, intuiciju, a može i da stvara prilike. Marko je veoma talentovan, ali će morati da koristi svaku šansu koja u bude ukazana", rekao je Kovačević.

Tokom bogate fudbalske karijere Darko Kovačević je igrao za Proleter, Crvenu zvezdu, Šefild Vendzdej, Real Sosijedad, Juventus, Lacio i Olimpijakos. Čak deset godina bio je reprezentativac Jugoslavije, a igrao je i za Nikolom Lazetićem, stricem fudbalera koji će pojačati Milan.