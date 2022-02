Vlahovića pitali da li će živjeti u Ronaldovoj vili: Srbin predstavljen u Juventusu, šmekerskim odgovorom je oduševio!

Srpski napadač se prvi put obratio italijanskim medijima kao igrač Juventusa.

Izvor: YouTube/Juventus/Printscreen/Profimedia

Stigao je Dušan Vlahović u Juventus, kao najveći transfer zimskog prelaznog roka! Platio je torinski velikan za njega oko 75.000.000 evra, a sada su svoju novu "sedmicu" konačno predstavili.

U razgovoru sa medijima, srpski napadač je govorio o sebi, Kristijanu Ronaldu, prvom treneru u Partizanu, ali i bivšem klubu Fiorentini.

Vlahović je na početku konferencije želio da se osvrne na godine provedene u Firenci.

"Prije nego što počnemo, želio bih da se zahvalim Fiorentini i svim ljudima tamo, mojim saigračima iz mladog i prvog tima, sa kojima sam se borio do posljednjeg dana. Želio bih da se zahvalim bivšem direktoru Korvinu, predsjedniku Roku Komisu, svim trenerima koji su me podržavali ovih godina. I naravno, trener Italijano koji mi je mnogo pomogao. Želim mu svu sreću, kao i treneru Ćezareu Prandeliju koji me je 'otključao'. Hvala i Firenci, koja me je sjajno prihvatila kao mladog momka. Hvala i navijačima Fiorentine koji su me podržavali i kad mi je išlo dobro i kad nije."

Srpski rekorder po visini transfera istakao je i da je srećan što je stigao u Torino.

"Osjećam se sjajno i uzbuđeno, ali i ponosno da sam potpisao za Juventus, veliki klub. Apsolutno sam spreman da uradim ono najbolje što mogu i da doprinesem timu da bismo ostvarili velike rezultate", rekao je Vlahović i nastavio:

"Još uvijek sam mlad, tako da možda nisam svjestan svega što se dešava oko mene. Kad ste mi rekli da se mnogo djece ugleda na mene, to je nestvarno za mene. Naravno, dostigao sam neki nivo i jedan od najjačih klubova na svijetu, tako da je normalno da doživljavam mnogo lijepih emocija. Trudiću se da se ponašam na pravi način, da predstavljam klub i želim da pobjeđujem sa Juventusom."

Upitan o saradnji sa Paulom Dibalom, Vlahović je bio jasan.

"Nisam ga još upoznao, on sada igra sa nacionalnim timom. Naravno da je odličan igrač i nadam se da će se uskoro vratiti. Ali to će biti na treneru ko će igrati. Ja sam spreman da uradim šta treba. Svi su oni sjajni igrači, Dibala, Morata, Bernardeski... Uradiću šta trener bude tražio od mene."

Jednog novinara je zanimalo da li su tačne tvrdnje medija da će Vlahović poslije uzimanja Ronaldovog nekadašnjeg broja na dresu, sada preći da živi u vilu u kojoj je legendarni Portugalac boravio.

"Još uvijek gledam gdje ću živjeti. Neće to biti Kristijanov dom, jer želim da budem i ostanem skroman. Ne marim mnogo za te stvari, za velike kuće. Radujem se samo tome da igram i da napredujem svaki dan, da budem sve bolji svaki dan", pokazuje srpski golgeter kako razmišlja.

Konferencija je potom bila završena, ali se Vlahović vratio da istakne još jednu važnu stvar, spomenuvši Ivana Tomića, čovjeka koji ga je lansirao u prvi tim Partizana sa nepunih 16 godina.

"Volio bih da kažem još jednu stvar. Da se zahvalim navijačima Juventusa za toplu dobrodošlicu i jedva čekam da igram pred punim stadionom. Zahvaljujem se porodici, mojim agentima i želim da se zahvalim Ivanu Tomiću, mom prvom treneru, koji me je pozvao u prvi tim Partizana kada sam bio jako mlad", rekao je Dušan Vlahović.