Oija šokirali Stankovićevi treninzi!

Snažni napadač zbunjen konceptom u kojem se trenira dva puta dnevno, a radi se čak i na dan utakmice.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda/printscreen

Crvena zvezda je ljetos dogovorila sve uslove, a u januarskom prelaznom roku dobila veliko pojačanje u vidu Ohija Omoižuanfa. Snažni napadač iz Norveške već je na pripremama u Turskoj pokazao da će biti ubitačan u crveno-bijelom dresu.

Na tri meča postigao je isto toliko golova, a zatim je za klupski sajt podijelio utiske o novom klubu. govorio je o Kataiju i Ivaniću, učenju srpskog jezika, neobičnim pripremama, ali i samom fudbalu.

Naravno, najbitnija je priča o golovima jer je zbog njih došao u Beograd!

"Odlično sam se uklopio i veoma sam srećan što sam ovdje. Pripreme su teške, ali igramo dobro i to se vidi na terenu. Što se golova tiče - zato sam tu, da bih pomogao ekipi time što ću da postižem pogotke. Nadam se da ću nastaviti tako i kada liga počne, ali najvažnije je da ekipa pobjeđuje i osvaja bodove, a ne da ja postižem golove. Ali ako to bude način mog doprinosa, nastaviću to da činim", počeo je Ohi.

Za uspjehe Crvene zvezde biće veoma bitno kako Ohi sarađuje sa Aleksandrom Kataijem i Mirkom Ivanićem.

"Oni su dobri igrači i nije nam teško da se sporazumemo na terenu. Pričaju engleski, ali i po govoru tijela se dobro razumijemo. U fudbalu je to još jedan od načina komunikacije. U saradnji sa Kataijem i Ivanićem, meni je najbitnije da budem što bliže golu i oni će me pronaći svaki put. Fanstastični su igrači, zapravo svi smo. Imamo dobar tim i radujemo se proljećnom dijelu sezone", ističe napadač.

Kod Dejana Stankovića mnogo vremena na pripremama posvećeno je taktičkim finesama.

"Mnogo radimo na taktici i za mene je to novitet. Cilj je da se što bolje uklopim sa igračima i da se upoznam sa tim šta trener misli i želi od mene. Pomaže mi rad na taktici i drago mi je što smo usmjereni na to. Imam sjajan odnos sa trenerom Stankovićem. Treninzi su i više nego naporni."

Ipak, ima i mnogo napornog rada. Ohi Omoižuanfo nije navikao da ovoliko trenira pred početak takmičenja!

"Najteže mi pada što dva puta dnevno treniramo, a u međuvremenu igramo utakmice. Nisam se susretao sa tim u dosadašnjem dijelu karijere, jer kad sam u Norveškoj išao na pripreme, to je bilo drugačije. Imali smo lakše treninge ili nismo trenirali prije utakmica, ali ovdje radimo i na dan kada igramo, kao i dva puta dnevno kad nema mečeva. Teško je, ali moramo svakodnevno da izlazimo iz komfor zone i da sve ovo prođemo kako bi bili bolji i kako bi se rezultati našeg rada vidjeli na proljeće. Očekujem da svi budu u dobroj formi i da igramo sjajan fudbal", govori zimsko pojačanje crveno-bijelih.

Ohi se sve bolje snalazi na srpskom jeziku.

"Za sada mi dobro ide, znam osnovne stvari poput - kako si, zdravo, ali moram da napravim iskorak i naučim da konstruišem rečenice. Sada se trudim da učim mog cimera Ibrahima. Ide dobro, trudi se", otkriva Norvežanin.

Jezik vježba i kroz razgovor sa navijačima, ali nema dovoljno vremena da svima odgovori.

"Nemoguće je da svima odgovorim na poruku, trebalo bi mi sedam dana za to. Ali veoma sam im zahvalan zbog podrške koje dobijam. Svaki dan mi šalju poruke i čestitaju na golovima, zaista su fantastični. Počastvovan sam što igra za Zvezdu, klub sa velikom armijom navijača. Jedva čekam da zaigram na Marakani pred njima. Nema mnogo slobodnog vremena, ali kad ga bude - spavam, odmaram i trudim se da povratim energiju", rekao je napadač Zvezde.