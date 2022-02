Vlahović ugledao Hrvata, a onda je morao i on to da uradi: Anegdota oduševila Italiju!

Srpski stručnjak je otkrio kako razmišlja Dušan Vlahović i zbog čega vjeruje da još nije ni blizu svog vrhunca.

Izvor: Profimedia/YouTube/Juventus/Printscreen

Transfer Dušana Vlahovića iz Fiorentine u Juventus ne samo da je najveći do sada u 2022. godini, već se o njemu u Italiji i dalje priča.

Tamošnji mediji pokušavaju da saznaju što je moguće više novih informacija o Srbinu, a neke nove detalje otkrio je Andrija Milutinović.

Milutinović je profesor biohemije iz Beograda, koji se bavi individualnim radom sa brojnim evropskim fudbalskim asovima i gotovo svim najboljim srpskim fudbalerima.

On je ujedno i nekadašnji član stručnog štaba reprezentacije Srbije, a za "Totosport" je pričao Italijanima kakav je karakter Dušana Vlahovića.

"Bio sam prilično zapanjen njegovim mentalitetom i stavom. Kada se povrijedio, pratio sam ga od prvog dana. Na početku je bio malo stidljiv, ali i odlučan. Kada sam uradio klasične testove za provjeru otpornosti, snage i biometrijskih podataka bio sam impresioniran vrijednostima koje je pokazao. Nije se potpuno oporavio, ali su podaci bili monstruozni", počeo je Andrija Milutinović.

Ovaj stručnjak za oporavak i fizičku pripremu se prisetio i nekih zanimljivih anegdota o mladom napadaču.

"On je uvijek u glavi imao samo jednu misao, da napreduje, pobjeđuje i postane broj jedan. Ne plaši se posla, ne ometaju ga pritisci. On voli posao. Kada se povrijedio, bio sam iskren prema njemu. Rekao sam mu da ga čeka teško vrijeme, i da za svakog igrača takva situacija može da bude stresna. On me je samo pitao kada da dođe sutra. Dogovorili smo se da trening počne u osam sati ujutru. Došao je na vrijeme, i vidio Perišića kako završava sa treningom. To mu je bilo čudno, pitao me kada je Ivan počeo sa radom, pošto je već završio. Dobio je moj odgovor 'u 6.30'. Obećao je da će sutra i on doći u to vrijeme. I došao je, sa osmjehom na licu."

Milutinović je kao važnu stvar istakao i da je novi napadač Juventusa daleko zreliji od svojih vršnjaka.

"Vlahović razmišlja kao da ima 30 godina. To je kvalitet koji sam vidio i kod De Lihta. Njih dvojica su vrlo slični i po karakteru. Stalno žele da pobjeđuju. Ono što morate da znate je da do sada nismo vidjeli najboljeg Vlahovića. Njegova građa i razvoj još nisu završeni. Najbolja izdanja očekujte za nekoliko godina. Mogao bi da bude dugovječan kao Bufon. Oduševljen je Juveovim sportskim centrom. Rekao mi je da želi samo da napreduje i pobjeđuje", zaključio je Milutinović.