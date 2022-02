Bomba za kraj? Zvezda spreman da potroši još milion evra: "Dželat" iz Lige šampiona na meti, ali mora da dođe danas!

Crvena zvezda možda dobije još jedno pojačanje za kraj prelaznog roka.

Izvor: Profimedia

Zimski prelazni rok u Srbiji otvoren je još devet dana, preciznije do 11. februara, međutim ako Crvena zvezda planira da pojačanje koristi u Evropi tokom proljeća - mora da ga dovede do kraja dana!

Licenciranje za takmičenja UEFA ističe tačno u ponoć, pa svi klubovi koji su obezbijedili plasman u nokaut fazu takmičenja, bez obzira da li je to šesnaestina ili osmina finala, imaju još manje od 24 sata da prijave igrače. To značajno komplikuje posao Zvezdi pošto zbog toga možda ostanu bez posljednjeg pojačanja ove zime...

Crvena zvezda je već dovela Ohija Omoižuanfa, Kristijana Pićinija i svakog trenutka očekuje se ozvaničenje saradnje sa Nemanjom Motikom, međutim krenuli su i po Edmunda Ada iz Šerifa.

Nakon odlaska Njegoša Petrovića, Zvezda se okrenula dovođenju pojačanja na mjestu zadnjeg veznog, a izbor je na kraju pao na talentovanog fudbalera iz Gane koga je Stanković upoznao jesenas u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Odigrao je 26 mečeva za Moldavce od leta i upisao gol i dvije asistencije, dok je svakako veliki plus kod njega i to što će tek u maju proslaviti 22. rođendan.

Zvezda je svu snagu usmjerila na njega nakon što su propali pregovori oko Nemanje Radoje, ali neće biti lako doći do Ada pošto se za njega interesuju klubovi iz Danske i Grčke.

Dodajmo i to da Zvezda može da registruje samo trojicu novih fudbalera tokom proljeća, što znači da bi najvjerovatnije Motika bio "precrtan" za evropske obaveze nauštrb Ada, međutim to je glavobolja kojoj će crveno-bijeli moći da se prepuste samo ako fudbalera iz Gane dovedu do kraja dana.

Transfer bi mogao da košta preko milion evra, ali vrijedi podsjetiti da je Zvezda ove zime već zaradila 6,5 miliona evra i očekivano je da ulaže ako želi da dodatno napreduje.

Naravno, Ado bi mogao da dođe i do 11. februara, ali bi mogao da igra samo u Superligi...