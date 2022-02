Batistuta ima protez u nozi, a nekad je bio mašina: Pi*ao sam u gaće od bolova, molio sam ljekare da mi amputiraju noge!

Neponovljivi "Batigol" je proslavio 53. rođendan, a čovjek koji je ljubiteljima fudbala podario mnogo radosti, po završetku karijere je prolazio kroz pakao.

Gabrijel Batistuta nije često prisutan u medijima, ponekad da neku izjavu, ali početkom februara svake godine, kada legendarni Argentinac proslavlja rođendan, njegove velike karijere i igračkih majstorija se svi sete.

Na pomen Fiorentine, on je mnogima i danas prva asocijacija. Na pomen njegovog imena, golovi razorne snage padaju na pamet. Ali Batistuta je poslije karijere imao ogromnih problema, zbog čega je morao da vrši nuždu u gaće - u nemogućnosti da se pomjeri.

Legendarni napadač iz Santa Fea je u utorak proslavio 53. rođendan, a otkako je 2005. završio karijeru, povukao se iz javnog života. Igrao je i za Boku Juniors i za River Plejt, velike rivale, ali je razbijao redom i u Fiorentini i Romi, kao i dresu Argentine.

U timu "gaučosa" je postigao 56 golova na 78 mečeva, pa je danas samo Lionel Mesi ispred njega na listi strijelaca te selekcije. U karijeri je postigao 300 golova na 516 utakmica, ali danas on ima velike zdravstvene probleme.

"Bati" je igrao i kad nije trebalo. Njegova kolena i zglobovi su žestoko patili, a Gabrijel je primao injekcije ne bi li mogao da igra. I nije tu morao da "plati na mostu", ali jeste na ćupriji - kad je završio karijeru.

"Moji članci su uvijek bili slabi, lomljivi, nijednog trenutka nisam mogao da dam 100%, upropasile su me distorzije... Stalno sam bio na lijekovima protiv bola. Bio sam previše posvećen tome da zadovoljim sebe i javnost, izlazio sam na teren u nemogućim uslovima. Bio sam Kralj lavova, Batigol i ratnik, morao sam da stisnem zube", prisjećao se sa setom u glasu.

Batistuta je po završetku karijere rešio da uživa. Kupio je imanje, napravio farmu i počeo da se bavi stočarstvom. Treninge, utakmice i pažnju javnosti zamijenio je svojim novim obavezama, ali njegovo tijelo je imalo neke druge planove.

Odmora baš i nije bilo - bolovi u nogama su postajali neizdrživi. Bio je toliko očajan da je od doktora tražio da mu amputiraju obje noge.

"Čim sam završio karijeru imao sam problema sa člancima, venama, kosti su boljele... Isti problem koji je Van Basten imao sa 28 godina. Bilo je dana kada nisam mogao da ustanem iz kreveta, plakao sam od besa i rekao sam sebi ne mogu ovako da završim. Moja porodica me je bodrila i podržavala, ali sam patio, bio sam jako bolestan... Vršio sam nuždu u gaće iako mi je WC bio udaljen tri metra. Bilo je četiri ujutro, znao sam da ako ustanem, da će me zglobovi ubiti. Ne mogu to ni da opišem rečima, tu bol više nisam mogao da podnesem", pričao je Batistuta medijima u Italiji.

"Bilo je toliko loše da sam pozvao prijatelja ljekara i molio ga da mi amputira noge. Molio sam ga, preklinjao, insistirao, rekao sam mu da to nije više život."

Naravno, doktori ga nisu poslušali, ali su mu olakšali tako što su mu 2019. ugradili prostetičko pomagalo u lijevu nogu. Život mu se od tada poboljšao.

Dok je igrao u Italiji, na vrhuncu Kalča, Batistuta je tamošnje medije šokirao izjavom da ne voli fudbal i da ga igra samo zato što mu je to posao.

"Da, rekao sam to. Ali to je bilo samo da bih sebe zaštitio od medija. Jer čim sam to rekao, prestali su da me ispituju. Morate da znate da sam u Italiji igrao kada su tamo bila sjajna vremena za fudbalere. Uvijek sam bio pod velikim pritiskom, svi su samo pričali o fudbalu, a meni je to bilo užasno dosadno."

Ipak, Batistuta je otkrio i da su se posljednjih godina stvari po tom pitanju promijenile.

"Sada volim fudbal. Volim taktiku, treninge i sve što se događa na terenu. Nisam bio takav kada sam bio mlađi, ali kroz godine, fudbal je postao moja strast, život i vazduh koji dišem. Znate, sada baš uživam u fudbalu, a da ga uopšte ne igram. Jedino što ne volim su intervjui", smijao se jednom prilikom Batistuta.

Bitno je da sada Batistuta može da uživa u životu. A početkom svakog februara mi ćemo uživati u sjećanjima na njegove majstorije...